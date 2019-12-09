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Betting Insider: «Динамо» хочет купить Байрамяна

9 декабря 2019, 14:38
9

Московское «Динамо» планирует приобрести полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, утверждает Betting Insider.

Руководство москвичей контактировало с представителями 27-летнего игрока. «Динамо» готовит предложение по трансферу. В московском клубе готовы в несколько раз повысить футболисту зарплату.

  • В этом сезоне РПЛ Байрамян сыграл 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
  • Полузащитник отдал голевой пас в последнем матче со «Спартаком» (4:1).

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Байрамян Хорен
Комментарии (9)
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PNZ1985
1575893580
ну все после судьбоносного матча со Спартаком, пошел распил Ростова!
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ProstoPolzovatel
1575893587
Уже и Хохлов на передаче 8-16 заявил, что Динамо не хватает центрального нападающего...Центрального нападающего...Не знаю, может Хорен рассматривается в том числе в связи с будущим лимитом, но лучше бы сконцентрировались на явно проблемных позициях
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paracetamol
1575895813
Лямов $20 за него попросить, тогда может и продадут.
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латунный
1575900101
динамо хочет а может и не хочет .летят утки .брехня это всё такая корова нужна и ростову
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TOL47
1575905488
ВТБ бабок выделил могут переманить. Все однако за деньги работаем , может предложение будет такое что нельзя отказать.
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zigbert
1575960853
От такого игрока наверное никто бы не отказался в РПЛ.
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Best_forever
1576070155
меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл джигарханян! А по делу - на хрен отдавали Маркова, а брали Шейдаева?
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Суворов_лучший
1576079344
источники плодятся с такой скоростью, что даже их профанация за ними не успевает!
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