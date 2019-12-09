Betting Insider: «Динамо» хочет купить Байрамяна

Московское «Динамо» планирует приобрести полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, утверждает Betting Insider.

Руководство москвичей контактировало с представителями 27-летнего игрока. «Динамо» готовит предложение по трансферу. В московском клубе готовы в несколько раз повысить футболисту зарплату.