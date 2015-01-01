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    Betting Insider: «Динамо» хочет купить Байрамяна

    Московское «Динамо» планирует приобрести полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, утверждает Betting Insider.

    Руководство москвичей контактировало с представителями 27-летнего игрока. «Динамо» готовит предложение по трансферу. В московском клубе готовы в несколько раз повысить футболисту зарплату.

    • В этом сезоне РПЛ Байрамян сыграл 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
    • Полузащитник отдал голевой пас в последнем матче со «Спартаком» (4:1).

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +581

      ProstoPolzovatel 25 минут назад

      Уже и Хохлов на передаче 8-16 заявил, что Динамо не хватает центрального нападающего...Центрального нападающего...Не знаю, может Хорен рассматривается в том числе в связи с будущим лимитом, но лучше бы сконцентрировались на явно проблемных позициях

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      Рейтинг: +1255

      PNZ1985 25 минут назад

      ну все после судьбоносного матча со Спартаком, пошел распил Ростова!

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      Рейтинг: +2904

      Виталий Орехов 55 минут назад

      Хорик, не смей!

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