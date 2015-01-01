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    Рибальта: «Ляказетт в «Зените»? Это в принципе невозможная ситуация»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал, интересовался ли клуб форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.

    «Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит». Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду – в принципе невозможная ситуация.

    Если бы у «Зенита» было желание подписать Ляказетта, мы бы напрямую связались с его официальным представителем, потому что это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнесся к этому предложению хоть сколь-нибудь серьезно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время», – сказал Рибальта.

    • В октябре агент Дмитрий Чельцов сообщал, что «Зенит» мог приобрести Ляказетта вместо Малкома.
    • За бразильца петербургский клуб заплатил «Барселоне» 40 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +858

      Серж 69 36 минут назад

      Ну а почему бы и нет?То же мне сравнение,Рональду и Ляказетт...Играл же Халк,был такой опыт,и опыт неплохой.Можно подумать,что Зенит какой-то клуб из Люксембурга,да,не Бавария,конечно,но уж и не дно какое.Да и с зарплатой можно было что-то там решить,главное,чтобы отдача была соответствующая,хорошими результатами,особенно в еврокубках,можно было это всё отбить.

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