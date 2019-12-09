Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рибальта: «Ляказетт в «Зените»? Это в принципе невозможная ситуация»

Рибальта: «Ляказетт в «Зените»? Это в принципе невозможная ситуация»

9 декабря 2019, 09:43
6

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал, интересовался ли клуб форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.

«Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит». Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду – в принципе невозможная ситуация.

Если бы у «Зенита» было желание подписать Ляказетта, мы бы напрямую связались с его официальным представителем, потому что это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнесся к этому предложению хоть сколь-нибудь серьезно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время», – сказал Рибальта.

  • В октябре агент Дмитрий Чельцов сообщал, что «Зенит» мог приобрести Ляказетта вместо Малкома.
  • За бразильца петербургский клуб заплатил «Барселоне» 40 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Арсенал Ляказетт Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Серж 69
1575875748
Ну а почему бы и нет?То же мне сравнение,Рональду и Ляказетт...Играл же Халк,был такой опыт,и опыт неплохой.Можно подумать,что Зенит какой-то клуб из Люксембурга,да,не Бавария,конечно,но уж и не дно какое.Да и с зарплатой можно было что-то там решить,главное,чтобы отдача была соответствующая,хорошими результатами,особенно в еврокубках,можно было это всё отбить.
Ответить
Ганнибал Лектор
1575878924
Зачем Зениту Ляказетт, когда есть свой - Саша Кокорин? Я уверен, Кокоша будет одним из лучших
Ответить
Давид59
1575885192
Сразу видно Рибальта не очень откровенный товарищ. Там видно у него с Ляказкетом не срослось, вот и говорит, что мол а мы и не хотели. Себя в выгодном свете выставить хочет
Ответить
paracetamol
1575885913
Знаменитый игрок может спокойно сесть в лужу как Шерле у свиней!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+