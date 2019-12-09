Рибальта: «Ляказетт в «Зените»? Это в принципе невозможная ситуация»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал, интересовался ли клуб форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.

«Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит». Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду – в принципе невозможная ситуация.

Если бы у «Зенита» было желание подписать Ляказетта, мы бы напрямую связались с его официальным представителем, потому что это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнесся к этому предложению хоть сколь-нибудь серьезно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время», – сказал Рибальта.