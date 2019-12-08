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    Corriere dello Sport: «Ювентус» готов платить Холанду 3 миллиона в год

    «Ювентус» ведет борьбу за нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Браута Холанда.

    По информации Corriere dello Sport, туринский клуб уже контактировал с агентом Мино Райолой по поводу возможного трансфера 19-летнего норвежца.

    «Ювентус» готов предложить футболисту зарплату в размере трех миллионов евро в год плюс бонусы.

    • В текущем сезоне Холанд провел за «Зальцбург» 21 матч, забил 28 голов и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1360

      Dizayner 39 минут назад

      куда его девать при живом игуаине и роналду? разве что лавку полировать

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