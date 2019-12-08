Corriere dello Sport: «Ювентус» готов платить Холанду 3 миллиона в год

«Ювентус» ведет борьбу за нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Браута Холанда.

По информации Corriere dello Sport, туринский клуб уже контактировал с агентом Мино Райолой по поводу возможного трансфера 19-летнего норвежца.

«Ювентус» готов предложить футболисту зарплату в размере трех миллионов евро в год плюс бонусы.