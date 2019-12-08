Corriere dello Sport: «Ювентус» готов платить Холанду 3 миллиона в год

куда его девать при живом игуаине и роналду? разве что лавку полировать
«Ювентус» ведет борьбу за нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Браута Холанда.
По информации Corriere dello Sport, туринский клуб уже контактировал с агентом Мино Райолой по поводу возможного трансфера 19-летнего норвежца.
«Ювентус» готов предложить футболисту зарплату в размере трех миллионов евро в год плюс бонусы.
- В текущем сезоне Холанд провел за «Зальцбург» 21 матч, забил 28 голов и сделал семь ассистов.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.