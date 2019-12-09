Рибальта: «Повреждение Малкома – чистое невезение»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта высказался о травме вингера Малкома, который не играет с 10 августа.
«У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником. Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь.
Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение – чистое невезение. Положительный момент тут один – даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице», – сказал Рибальта.
- Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
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Источник: «Матч ТВ»