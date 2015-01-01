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    Рибальта: «Повреждение Малкома – чистое невезение»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта высказался о травме вингера Малкома, который не играет с 10 августа.

    «У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником. Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь.

    Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение – чистое невезение. Положительный момент тут один – даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице», – сказал Рибальта.

    • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1977

      dyema 11 минут назад

      Хочется уже посмотреть как он будет 40 лямов отрабатывать, хотя-бы частично)))

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