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Рибальта: «Повреждение Малкома – чистое невезение»

9 декабря 2019, 07:56
10

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта высказался о травме вингера Малкома, который не играет с 10 августа.

«У Малкома никогда не было большого количества повреждений, а травму, которую он получил здесь, вызвало столкновение с соперником. Да, есть футболисты с длинным послужным списком травм, и когда ты подписываешь контракт с таким игроком, то сильно рискуешь.

Случай Малкома не имеет к этому отношения. Он молод, а его повреждение – чистое невезение. Положительный момент тут один – даже без Малкома в составе мы уверенно лидируем в таблице», – сказал Рибальта.

  • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Игрок восстанавливается после повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (10)
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dyema
1575867600
Хочется уже посмотреть как он будет 40 лямов отрабатывать, хотя-бы частично)))
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Ганнибал Лектор
1575871448
Если история с Малкомом в Зените сложится успешно, то не Семак будет ломать голову над Лейпцигом Нагельсанна, а немец будет думать, как попытаться обыграть Зенит. Для этого его и покупали, а обыгрывать Енисеи и прочие Тамбовы, при всем к ним уважении, Зенит должен и без Малкома. Так что положительных моментов нет, но хочется верить в лучшее.
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AHTUNGBOL
1575871489
По идее его брали под ЛЧ, а не в РПЛ, спорт дир Зенита пытается сгладить свою ошибку, если бы у нас команды брали бы игроков за 40 млн. для внутреннего чемпа, то у нас была бы АПЛ, а не РПЛ...
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Олег1204
1575874675
Хахаха, нравится как рассуждают бомжи, мол не для внутреннего чемпионата ягудку растила, так вы и еврокубках обсираетесь исправно)
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paracetamol
1575886149
Малком себя еще *******!
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Павелий
1575886458
Малкому - здоровья, но футбольная карма ещё долго будет настигать Зенит.
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Hektor 84
1575919270
А в зените ли он его получил?
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