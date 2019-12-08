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    «Лучшее завершение года»: «Ростов» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

    В матче 19-го тура РПЛ «Ростов» в гостях разгромил «Спартак» со счетом 4:1.

    После победы пресс-служба донского клуба опубликовала в твиттере видео из раздевалки.

    «Победная раздевалка. Лучшее завершение года», – говорится в описании к ролику.

    «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Ростов».

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9091

      silver29 10 секунд назад

      Самые искренние поздравления Карпину и его команде !!! Отдельная "благодарность" федуну и цорну (намеренно с маленьких), ваши титанические усилия по развалу команды не прошли даром приносят свои плоды (((( .

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      Рейтинг: +596

      polozovs 3 минуты назад

      ну как вам Карпин, господа спартаковцы? Плохой тренер занимающий вторые места.... ну ничего скоро и 5 будет приличным результатом

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      Рейтинг: +12922

      bset 11 минут назад

      У болельщиков Спартака есть 3 месяца, чтобы привыкнуть к своему новому месту в турнирной таблице)

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