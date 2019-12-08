«Лучшее завершение года»: «Ростов» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

Самые искренние поздравления Карпину и его команде !!! Отдельная "благодарность" федуну и цорну (намеренно с маленьких), ваши титанические усилия по развалу команды не прошли даром приносят свои плоды (((( .
В матче 19-го тура РПЛ «Ростов» в гостях разгромил «Спартак» со счетом 4:1.
После победы пресс-служба донского клуба опубликовала в твиттере видео из раздевалки.
«Победная раздевалка. Лучшее завершение года», – говорится в описании к ролику.
«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Ростов».
twit text
— Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2019