«Лучшее завершение года»: «Ростов» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

В матче 19-го тура РПЛ «Ростов» в гостях разгромил «Спартак» со счетом 4:1.

После победы пресс-служба донского клуба опубликовала в твиттере видео из раздевалки.

«Победная раздевалка. Лучшее завершение года», – говорится в описании к ролику.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи «Спартак» – «Ростов».