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    Бэйл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 80-й минуте матча с «Эспаньолом»

    Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уехал со стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время матча 16-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).

    По информации источника, валлиец, не попавший в заявку «Реала» на эту игру, покинул арену на 80-й минуте встречи.

    Согласно клубным правилам игроки не могут покидать стадион ранее, чем за 10 минут до конца матча, не учитывая компенсированное время, однако кроме Бэйла никто не уезжает заранее.

    • Ранее Бэйл уехал со стадиона на 82-й минуте матча с «Леганесом» (5:0).
    • В текущем сезона Примеры валлийский нападающий провел восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: AS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +312

      nominum 13 минут назад

      Ну свалил с работы на 10 минут раньше, что теперь? Уволить?

      0
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      Рейтинг: +738

      russkiisergei 37 минут назад

      ВО новости пошли. Админы вы тупые? Пишите тогда когда кто из футболистов вдувает жене.

      0
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      Рейтинг: +1888

      Борат 48 минут назад

      Поехал в гольф играть!

      0
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