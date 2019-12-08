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  • Бэйл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 80-й минуте матча с «Эспаньолом»

Бэйл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 80-й минуте матча с «Эспаньолом»

8 декабря 2019, 06:44
5

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уехал со стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время матча 16-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).

По информации источника, валлиец, не попавший в заявку «Реала» на эту игру, покинул арену на 80-й минуте встречи.

Согласно клубным правилам игроки не могут покидать стадион ранее, чем за 10 минут до конца матча, не учитывая компенсированное время, однако кроме Бэйла никто не уезжает заранее.

  • Ранее Бэйл уехал со стадиона на 82-й минуте матча с «Леганесом» (5:0).
  • В текущем сезона Примеры валлийский нападающий провел восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Уэльс Бэйл Гарет
Комментарии (5)
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nominum
1575789190
Ну свалил с работы на 10 минут раньше, что теперь? Уволить?
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Proker
1575791021
А что? Сидеть и лавку полировать до конца игры, может его жопа квадратный стал?
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YoRkA
1575795461
Сучье поведение демонстрирует. Как девочка
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OBOLEV
1575879729
Ну Бейл ведет себя так как считает нужным) Как не как летом Реал не красиво себя вел. Тепепрь и игрок имеет право вести себя подобающе.
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