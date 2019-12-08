Бэйл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 80-й минуте матча с «Эспаньолом»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл уехал со стадиона «Сантьяго Бернабеу» во время матча 16-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).

По информации источника, валлиец, не попавший в заявку «Реала» на эту игру, покинул арену на 80-й минуте встречи.

Согласно клубным правилам игроки не могут покидать стадион ранее, чем за 10 минут до конца матча, не учитывая компенсированное время, однако кроме Бэйла никто не уезжает заранее.