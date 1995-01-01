Рамирес, Вилена, Ари – в основе «Краснодара» на матч с ЦСКА; Карпов, Кучаев, Дзагоев сыграют у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий, Олссон, Вилена, Газинский, Ари, Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.

Встреча на стадионе «Краснодар» начнется в 16:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.