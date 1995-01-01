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    Рамирес, Вилена, Ари – в основе «Краснодара» на матч с ЦСКА; Карпов, Кучаев, Дзагоев сыграют у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий, Олссон, Вилена, Газинский, Ари, Вандерсон.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Чалов.

    Встреча на стадионе «Краснодар» начнется в 16:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3202

      AtticusFinch 16 минут назад

      Судейская бригада никакущая...6 минут повтор гола по VAR смотрели)))из которых 5 минут судья как идиот стоял и по наушнику ни о чем базарил и рожи строил))

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      Рейтинг: +3078

      BAIv 1 час назад

      Все хозчева просто выносят гостей, наш черед.

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      Рейтинг: +3419

      Рубинище > BAIv 1 час назад

      Да обыграют. проблему не играния во 2х таймах ЦСКА ни кто не отменил. тем более дома.

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      Рейтинг: +114

      elessar arnor 1 час назад

      да, картофан делает выводы, целых два: Кучаев и джиглипуф

      после эспаньола отставка, подобной упертости в свою же тупость..

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