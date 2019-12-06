«Динамо» впервые за девять матчей проиграло. Поражение в Санкт-Петербурге – первое для Новикова

В 19-м туре РПЛ «Динамо» крупно уступило «Зениту» (0:3). Это первое поражение москвичей с 5-го октября, когда команда проиграла в гостях «Оренбургу».

С тех пор «Динамо» провело девять матчей (включая товарищеские и игру с «Зенитом»). Москвичи впервые уступили при главном тренере Кирилле Новикове.