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    «Динамо» впервые за девять матчей проиграло. Поражение в Санкт-Петербурге – первое для Новикова

    В 19-м туре РПЛ «Динамо» крупно уступило «Зениту» (0:3). Это первое поражение москвичей с 5-го октября, когда команда проиграла в гостях «Оренбургу».

    С тех пор «Динамо» провело девять матчей (включая товарищеские и игру с «Зенитом»). Москвичи впервые уступили при главном тренере Кирилле Новикове.

    • «Динамо» в таблице идет седьмым.
    • Новиков ранее работал с молодежным составом команды.
    • «Зенит» с 11-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2019 22:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +260

      житель СПб 45 минут назад

      Хорошая команда, набрала ход, но Зенит - более классная команда, играла дома. Все по делу. Динамо - удачи во второй части чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +1858

      Борат 1 час назад

      Ехал в питер за тремя очками, получил трёшку от чемпиона и отправился в отпуск очко штопать)))

      -2
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      Рейтинг: +224

      Patriot58 > Борат 1 час назад

      опять твоя дебильная рожа! класс! Даже весело1 ты бы еще подмылся хоть раз, а то даже через инет воняет

      2
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      ...
      Рейтинг: +178

      Мудакам > Patriot58 1 час назад

      и то известно, что это местный псих! Не трать время на этот чей-то усатый выкидыш

      2
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      ...
      Рейтинг: +1858

      Борат > Patriot58 54 минуты назад

      А ты что за выпердыш?
      Из заднеприводных что ли?
      Я с такими не общаюсь.

      -2
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