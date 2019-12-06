Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о разгроме от «Арсенала»: «Локомотиву» нужно подумать. Надо пересмотреть многие моменты»

Семин – о разгроме от «Арсенала»: «Локомотиву» нужно подумать. Надо пересмотреть многие моменты»

6 декабря 2019, 21:45
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение команды в 19-м туре РПЛ от «Арсенала» (0:4). Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.

«Нам нужно подумать обо всем. Это поражения, которое есть, оно достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
  • В последних десяти матчах москвичи победили в одном.
  • На следующей неделе «Локомотив» проведет матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пряник929
1575659802
Молодцы, туляки!!!
Ответить
aleksandr1969
1575659840
А где московские балаболы? Газпром все купил.... вот мерзавцы
Ответить
Ganesse
1575660555
У дружины Палыча явный спад.Было много матчей, было много травм, ресурс истощился. Да и к некоторым игрокам основы хватает вопросов...Когда такое было, что разница забитых и пропущенных практически сравнялась. Защиту явно надо усиливать. Ровно как и нападение. Впереди матч с Атлетико, отсутствие мотивации и морали- будет новое избиение...
Ответить
cska-62
1575661066
Палыч выкрутится! И найдёт и решит все проблемы. Нисколько в этом не сомневаюсь!
Ответить
Игорь Тютюкин
1575662598
ФУТБОЛ ТУЛЬСКОГО «АРСЕНАЛА» Побеждать — это норма. Страх и грубость — в утиль. Красно-жёлтая форма. Атакующий стиль. Игровые задиры. Каждый матч, как финал. Всех сильней канониры — Тульский клуб «Арсенал». На футбольное поле Он выходит с душой. И куражится вволю Над защитой чужой. Забивать — это норма. Лень и трусость — в утиль. Красно-жёлтая форма. Атакующий стиль. Игорь Тютюкин
Ответить
Бухбух
1575687473
Семин – о разгроме от «Арсенала»: «Локомотиву» нужно подумать о смене главного тренера.
Ответить
порт
1575697502
Пора на дачу к Романцеву.
Ответить
RotBerg
1575697864
Семин: во всем виноват Газпром и Дзюба, а мы красавчики))
Ответить
subbotaspartak
1575703624
Дайте дедушке кресло в VIP с подогревом и плед. Железнодорожникам не будет во вред
Ответить
nemolod
1575705583
В матче с Атлетико таких вот многих моментов будет целая куча,так что торопиться с просмотром не стоит!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+