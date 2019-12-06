Семин – о разгроме от «Арсенала»: «Локомотиву» нужно подумать. Надо пересмотреть многие моменты»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение команды в 19-м туре РПЛ от «Арсенала» (0:4). Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.
«Нам нужно подумать обо всем. Это поражения, которое есть, оно достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- В последних десяти матчах москвичи победили в одном.
- На следующей неделе «Локомотив» проведет матч Лиги чемпионов против «Атлетико».
Источник: Sports.ru