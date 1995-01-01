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    Семин – о разгроме от «Арсенала»: «Локомотиву» нужно подумать. Надо пересмотреть многие моменты»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение команды в 19-м туре РПЛ от «Арсенала» (0:4). Москвичи заканчивали встречу в меньшинстве.

    «Нам нужно подумать обо всем. Это поражения, которое есть, оно достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • В последних десяти матчах москвичи победили в одном.
    • На следующей неделе «Локомотив» проведет матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8519

      cska-62 2 минуты назад

      Палыч выкрутится! И найдёт и решит все проблемы. Нисколько в этом не сомневаюсь!

      0
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      Рейтинг: +129

      Ganesse 11 минут назад

      У дружины Палыча явный спад.Было много матчей, было много травм, ресурс истощился. Да и к некоторым игрокам основы хватает вопросов...Когда такое было, что разница забитых и пропущенных практически сравнялась. Защиту явно надо усиливать. Ровно как и нападение. Впереди матч с Атлетико, отсутствие мотивации и морали- будет новое избиение...

      0
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      Рейтинг: +53

      aleksandr1969 22 минуты назад

      А где московские балаболы? Газпром все купил.... вот мерзавцы

      0
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      Рейтинг: +402

      O-Z > aleksandr1969 18 минут назад

      Снова запах с бомжатника попёр.

      -1
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      Рейтинг: +2584

      пряник929 23 минуты назад

      Молодцы, туляки!!!

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