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    • «Продолжение беспредела?». Полиция не выпускала болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста

    «Продолжение беспредела?». Полиция не выпускала болельщиков «Динамо» с «Газпром Арены». Они ушли в знак протеста

    Как и планировалось, фанаты «Динамо», равно как и зенитовские, покинули трибуны в первом тайме во время матча 19-го тура РПЛ. Болельщики выразили солидарность с задержанными в выходные спартаковскими фанатами.

    Как пишет телеграм-канал «Гусар впереди Динамо Москва», динамовских фанатов не выпускали с арены сотрудники полиции в масках.

    «Болельщиков «Динамо» не выпускают со стадиона. Продолжение беспредела? Репост!» – информирует источник.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: телеграм-канал «Гусар впереди Динамо Москва»

    Канал о жизни «Динамо». Аудитория - более 1,8 тысячи подписчиков.

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    06.12.2019 20:32
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    Комментарии (153)
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    Aviator
    1575661751
    Жаль, что не отп...дили... авторов этого фейка.
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    southerner
    1575663034
    менты не выпускают ментовских болел, интересный высер.
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    Prince_of_Dark
    1575663622
    Это не продолжение беспредела, и так было понятно, всегда фанаты гостей выходят последними с трибун.
    Ответить
    Граф2019
    1575666496
    а день был такой хороший...
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    acor94
    1575668379
    Смотреть футбол ссуки
    Ответить
    paracetamol
    1575668556
    Менты тупые, зачем им в эти дела лезть. Вот прибьют кого или кокнут, тогда их работа.
    Ответить
    aleksandr1969
    1575671393
    Вы разжигатели неприязни. Не надо жрать водку где не попадя и лапать девок. Все прошло хорошо только неадекватные сидят там где им положено.
    Ответить
    Zenit_Zenit
    1575685458
    Зря, парни, тут копья ломаете. Фанатский движ - это своя маленькая обособленная субкультура. Что они там сами себе придумывают и исполняют - это их внутреннее дело. Иной раз их заносит, и тогда мы видим в их исполнении разную глупость типа ухода со стадиона. Ну шли и ушли...Мир не перевернулся. У любой медали есть две стороны. Так и у футбольных фанатов. С одной стороны - заряды, дудки- барабаны, флаги и выезды, что конечно же украшает футбольное зрелище, с другой - подчеркнуто неуважительное отношение к общепринятым нормам поведения на стадионе и вокруг него...и тогда нужно быть готовым, что тебя примут... Пусть себе наслаждаются своим маленьким внутренним мирком...пока это не мешает жить окружающим. Хочется надеяться, что городская власть не даст слабину и не позволит скотское фанатское разгуляево на улицах моего города и в будущем... А ушли -пришли как то без разницы.... На игре не отразилось.. Что ж касается “беспредел», « не разрешили уйти со стадиона»- очередной говновброс, впрочем и не удивительно...Сейчас любой дебил будет стремиться самопопиариться на этой истории... Ничто человеческое даже фанатам не чуждо.
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    Garrincha58
    1575710564
    всё это специально спланировано кем то кто хочет подорвать авторитет нашего футбола и именно в Питере где планируется провести игры ЧЕ и используют в этой акции именно агрессивно настроенных фанатиков именно не фанатов, а фанатиков!
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    ologreds
    1694987745
    numo592843
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    Россия
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