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  • Болельщики «Локо»: «Может, Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно?»

Болельщики «Локо»: «Может, Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно?»

6 декабря 2019, 15:17
65

Объединение болельщиков «Локомотива» United South опубликовало заявление в связи с задержаниями фанатов «Спартака» и других клубов.

«Отношение полиции и органов правопорядка к фанатам нас давно не удивляет. Но сейчас началась новая волна странного давления и преследования людей, поддерживающих свои клубы.

Примеры последнего времени:

– беспредел в Самаре на финале Кубка, где часть обычных болельщиков «Локомотива» забрали из паба и увезли в отделение, а позже запретили согласованный перфоманс;

– проблемы с полицией у болельщиков «Зенита» из-за обычных предматчевых мирных проходов в Екатеринбурге и Казани;

– массовые задержания болельщиков «Спартака», которые якобы должны были то ли устроить драку, то ли задели хрупкие струны души Артема Дзюбы.

Никто не объясняет настоящую причину полицейского произвола. Хотя в первой ситуации, например, достаточно было бы просто показать те самые «изъятые» капы, бинты и биты, которыми собирались воевать болельщики. Во второй – показать, чем именно угрожали горожанам болельщики, которые вместе с соперниками шли к стадиону.

А в третьей… Может быть, Артем Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно? Возможно, причина в том, что в отличие от него самого, болельщик, которого Дзюба посылает на три буквы, не может подключить к «защите чести и достоинства» едва ли не всю полицию Санкт-Петербурга?

Нередко, когда один из фанатских движей оказывается в беде, это остается в пределах клубных цветов. Но сегодня все понимают, что закрасить серым могут любого и в любой момент. Даже привезти из другого города, если потребуется.

Футбол в России – для болельщиков. Не только на месяц проведения Чемпионата мира. Футбол – для фанатов! Свободу Ультрас!» – сказано в заявлении болельщиков, опубликованном в телеграме.

Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой


Источник: телеграм-канал United South
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (65)
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vla4839
1575635014
Болелы Локо! Откуда вы взяли ,что болшинство против Дзюбы,вы что,всех пересчитали? У вас мания величия,всемирного судьи. Не многовато ли на себя взвалили?
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Nesterenko
1575636535
Объясните мне кто-нибудь, что совершил Дзюба?
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Zubo
1575637468
Что за бред ?????? За футболку Дзюбы болельщики стоят в очереди и рыдают, О ЧЁМ ЕМУ НУЖНО ЗАДУМЫВАТЬСЯ ????? Он форвард сборной страны и лучше него в сборной форварда нет, его оскорбили незаслуженно, отрицательно к нему относятся неудачники, психопаты и ультра экстремисты ( которые тоже лузеры и больные на голову )
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S.K.V.
1575638157
Болельщики по всей России поддерживают Дзюбу,зачем ему задумываться о кучке неадекватов.Его уважают и в клубе и в сборной.
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vka1970
1575638550
Заявление от одного из сбг коллективов - Градиент От Курил и до Карпат, как говорится... Время высказаться по поводу происходящего вокруг матча Зенит - Спартак. Все наслышаны о том, как задерживали выездных болельщиков красно-белых в нашем городе до и после матча. Отдыхающих в барах в ночь перед игрой, утром у дверей гостиниц, в которых останавливались выездные, прибывшие на матч заранее, после матча так же задерживали на выходе с гостевого сектора и увозили людей, опаздывающих на свои поезда и самолёты. Некоторые из них получили реальные административные сроки по 15 суток, кого-то отпускали просто переписав данные. Но не так давно появилась информация, что заводящего Спартака - Валерио Амиго (который так же был задержан после матча, но позже всё же отпущен) отправили под конвоем в Санкт-Петербург обратно, как свидетеля по непонятному уголовному делу, которое имело место быть в мае этого года. А пару часов назад, Петроградским районным судом Валерий получил полуторагодовой запрет на посещение спортивных мероприятий и 5000 руб штрафа. Мы убеждены, что не должны оставаться в стороне, не смотря на различие цветов, и хотим выразить слова поддержки всему красно-белому сообществу и парням, которые отбывают свои сроки в питерских спецприемниках, в прямом смысле ни за что! Мы считаем недопустимыми такие действия правоохранительных органов по отношению к болельщикам! Фанат - не преступник!
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alex1951
1575638688
Лично мне не нравятся его понты. Одной рукой изображает фуражку,другой якобы отдает честь... И против кого : С-Марино,Кипра, Казахстана))) Молодец против овец ,а против молодца сам овца....где то так. Если ты себя позиционируешь ,как звезда,так ты просто обязан в каждой игре (особенно против Бельгии) доказывать ,что так оно и есть! И тебе ,судьба ,летом дает еще такой шанс ,только не заболей)))) Можешь ваапще не играть ,но к игре с Белгией,на родном стадионе ,ты должен быть готов на 200%....хоть электромоторчик себе в зад засунь...такие ,вот,мысли.
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sochi-2013
1575641053
Проводницы обиделись. "Люби искусство в себе, а не себя в искусстве". А для этого, говорил Станиславский, прежде всего, заботьтесь о том, чтобы вашему искусству было хорошо в театре. Тоже самое можно сказать о футболе. Вы (" большая часть фанатского сообщества") срываете игры, устраивая задымление, мешаете обычным людям наслаждаться игрой и вообще футбол, как игра, вам не интересен.
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aleksandr1969
1575643113
А может фанаты задумаются, что они не вся РОССИЯ, и если вы ультрас думаете что у вас получится тоже что в Одессе то ошибаетесь мы граждане РОССИИ вам не дадим этого сделать!!! А ваших лидеров надо реально проверить на вшивость!!
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BRO_football
1575647240
Почему большая часть фанатского сообщества относится к Дзюбе или нейтрально, или резко негативно? А может быть потому, что они ему завидуют? У Спартака в своё время были все шансы сохранить Дзюбу у себя в составе, однако главный тренер и руководство клуба решили иначе и Дзюба сначала уходил в аренду в Ростов, а потом и вовсе перешёл в Зенит свободным агентом. Теперь, глядя на успехи Дзюбы в Зените, фанаты Спартака кусают локти. И сейчас только и могут, что на каждом углу кричать, что Дзюба спартаковский воспитанник!
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Дедуктор
1575653745
Лично мне Дзюба симпатичен. В отличие от мутных имреков со столь же мутного "объединени". Дзюба - сильнейший в РПЛ футболист. Как минимум, по такому параметру как "лидерские качества. Именно такого заводилы много лет как не хватает Спартаку. Разве что, Промес был таким мотором. А сейчас - никто. Потому и команда, составленная из отличных игроков, командой не является.
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