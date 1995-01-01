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    Болельщики «Локо»: «Может, Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно?»

    Объединение болельщиков «Локомотива» United South опубликовало заявление в связи с задержаниями фанатов «Спартака» и других клубов.

    «Отношение полиции и органов правопорядка к фанатам нас давно не удивляет. Но сейчас началась новая волна странного давления и преследования людей, поддерживающих свои клубы.

    Примеры последнего времени:

    – беспредел в Самаре на финале Кубка, где часть обычных болельщиков «Локомотива» забрали из паба и увезли в отделение, а позже запретили согласованный перфоманс;

    – проблемы с полицией у болельщиков «Зенита» из-за обычных предматчевых мирных проходов в Екатеринбурге и Казани;

    – массовые задержания болельщиков «Спартака», которые якобы должны были то ли устроить драку, то ли задели хрупкие струны души Артема Дзюбы.

    Никто не объясняет настоящую причину полицейского произвола. Хотя в первой ситуации, например, достаточно было бы просто показать те самые «изъятые» капы, бинты и биты, которыми собирались воевать болельщики. Во второй – показать, чем именно угрожали горожанам болельщики, которые вместе с соперниками шли к стадиону.

    А в третьей… Может быть, Артем Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно? Возможно, причина в том, что в отличие от него самого, болельщик, которого Дзюба посылает на три буквы, не может подключить к «защите чести и достоинства» едва ли не всю полицию Санкт-Петербурга?

    Нередко, когда один из фанатских движей оказывается в беде, это остается в пределах клубных цветов. Но сегодня все понимают, что закрасить серым могут любого и в любой момент. Даже привезти из другого города, если потребуется.

    Футбол в России – для болельщиков. Не только на месяц проведения Чемпионата мира. Футбол – для фанатов! Свободу Ультрас!» – сказано в заявлении болельщиков, опубликованном в телеграме.

    Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

    «СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой


    Источник: телеграм-канал United South

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +152

      Semenycch 5 минут назад

      Модератор, где Вы это бред взяли? Ссылка не работает.

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      Рейтинг: +7209

      Вомбат 9 минут назад

      Почему пусть не очень умного, но психически нормального человека должно заботить как к нему относятся фанаты? Фанаты - по определению сумасшедшие, ведь фанатизм - это душевная болезнь. Раньше, когда была карательная психиатрия, фанатов не было, а стадионы были полны, хотя в еврокубках наши команды и не блистали. Лично я на стадион Кирова ходил с 1965 года, сначал за руку с отцом, а года с 1972 - 1973 сам. И впервые услышал мат в 1984. Тогда в Ленинграде и появилось это позорное явление - фанаты. Помню, садишься в трамвай, а вслед толпа фанатов, значит с целыми стеклами до метро не доедем. Менты, конечно, их лупили и вязали, но их число росло, а потом и перестройка началась. На Петровский лично я перестал ходить в 1996 году, когда больше хотелось заткнуть уши, чем увидеть как Зенит забьет. В 2014 харьковские футбольные фанаты после игры Черноморец-Металлист сожгли живьем 45 человек, собиравших подписи против запрета русского языка. И теперь когда московские СМИ делают из московских фанатов выразителей общественного мнения России, мне становится страшно. Не так уж наши фанаты далеки от их украинских братьев.

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      Рейтинг: +2619

      Nesterenko 13 минут назад

      Объясните мне кто-нибудь, что совершил Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +889

      SPbZenit12 > Nesterenko 11 минут назад

      Н И Ч Е Г О. А судя по тому что пишут ваши фаны, то злость на него за то, что он много получает и не ведет себя как затюканый бедняк.

      -1
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      Рейтинг: +3390

      RotBerg 13 минут назад

      Посмотрите рубрику скрытая камера Зенита и увидите, как Дзюбу встречают болельщики во всех городах толпами)

      0
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      Рейтинг: +2168

      aaaaahhhh 13 минут назад

      он бы задумался, да видимо не чем.

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      Рейтинг: +1014

      Romantic2010 19 минут назад

      Оправдание обезьянок по поводу их урчания на трибунах их похабщины...Ну круто, чё=)))

      0
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      Рейтинг: +777

      ZAITZEFF2011 20 минут назад

      Они хотят безнаказанно материться и драться на стадионе вместо того , чтобы как все нормальные люди болеть за свою команду. Не нарушайте правила общества и вас не будет замечать полиция. У меня никогда не было проблем на стадионе.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VGreen > ZAITZEFF2011 12 минут назад

      вообще то, это позиция объединения которая как раз таки занимается организацией поддержки, а не драк.

      а как нормальные люди болеют за свою команду? хлопают во время голов и уходят за 15 минут до окончания если команда проигрывает?

      0
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      Рейтинг: +889

      SPbZenit12 26 минут назад

      Восстание дебилов.

      1
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      Рейтинг: +12898

      bset > SPbZenit12 23 минуты назад

      Вся страна дебилов. И только бомжи умные. Ну еще южные и восточные вассалы промолчат.

      0
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      Рейтинг: +889

      SPbZenit12 > bset 13 минут назад

      Причем тут вся страна? Речь о дебилах-болельщиках, которые не умеют себя вести.

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      Рейтинг: -35653

      пьяныйхоровод > bset 42 секунды назад

      Вассалы значит ? А вы стало быть феодалы ? Хозяева б л я х а муха !

      0
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      Рейтинг: +802

      spam2009 37 минут назад

      А зачем ему думать, деньги есть, ума не надо

      0
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      Рейтинг: +119

      vla4839 38 минут назад

      Болелы Локо! Откуда вы взяли ,что болшинство против Дзюбы,вы что,всех пересчитали? У вас мания величия,всемирного судьи. Не многовато ли на себя взвалили?

      5
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      Рейтинг: +35

      G.P. > vla4839 29 минут назад

      Вот именно!

      Ни один из моих знакомых болельщиков Локо такую ерунду не несёт.

      2
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