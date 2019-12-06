Болельщики «Локо»: «Может, Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно?»

Объединение болельщиков «Локомотива» United South опубликовало заявление в связи с задержаниями фанатов «Спартака» и других клубов.

«Отношение полиции и органов правопорядка к фанатам нас давно не удивляет. Но сейчас началась новая волна странного давления и преследования людей, поддерживающих свои клубы.

Примеры последнего времени:

– беспредел в Самаре на финале Кубка, где часть обычных болельщиков «Локомотива» забрали из паба и увезли в отделение, а позже запретили согласованный перфоманс;

– проблемы с полицией у болельщиков «Зенита» из-за обычных предматчевых мирных проходов в Екатеринбурге и Казани;

– массовые задержания болельщиков «Спартака», которые якобы должны были то ли устроить драку, то ли задели хрупкие струны души Артема Дзюбы.

Никто не объясняет настоящую причину полицейского произвола. Хотя в первой ситуации, например, достаточно было бы просто показать те самые «изъятые» капы, бинты и биты, которыми собирались воевать болельщики. Во второй – показать, чем именно угрожали горожанам болельщики, которые вместе с соперниками шли к стадиону.

А в третьей… Может быть, Артем Дзюба задумается, почему большая часть фанатского сообщества относится к нему или нейтрально, или резко негативно? Возможно, причина в том, что в отличие от него самого, болельщик, которого Дзюба посылает на три буквы, не может подключить к «защите чести и достоинства» едва ли не всю полицию Санкт-Петербурга?

Нередко, когда один из фанатских движей оказывается в беде, это остается в пределах клубных цветов. Но сегодня все понимают, что закрасить серым могут любого и в любой момент. Даже привезти из другого города, если потребуется.

Футбол в России – для болельщиков. Не только на месяц проведения Чемпионата мира. Футбол – для фанатов! Свободу Ультрас!» – сказано в заявлении болельщиков, опубликованном в телеграме.

Дзюба – о задержаниях фанатов: «Если вы пьете, материтесь, устраиваете драки, причем тут я?»

«СЭ»: задержания фанатов «Спартака» – операция силовиков по предотвращению массовой драки. Аресты не имеют ничего общего с Дзюбой



