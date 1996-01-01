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    Бывший судья Чеботарев: «Игра «Динамо» – «Алания» была договорная. После матча Толстых сказал: «Если не зайдешь в раздевалку, тебе помогут зайти»

    Бывший судья чемпионата России Юрий Чеботарев признался, что матч «Динамо»«Алания» (1:1) в 1996 году был договорным.

    «Приходилось ли извиняться за свою работу? На поле, в процессе игры. Бывает, ошибешься, погасишь страсти с глазу на глаз. А так, чтобы осознанно и публично, – только после матча «Динамо» – «Алания».

    Когда Толстых позвал в раздевалку, ответил: «Мне не положено». – «Если не зайдешь, тебе помогут зайти». – «Не надо, я сам». Захожу: «Если ошибся, готов извиниться». И тут же динамовский доктор меня стукнул. Все.

    Но при этом я знал, что прав. Штанюк руками вцепился в трусы Канищева прямо передо мной — чистый пенальти. Знал я и другое – игра была договорная. Договорились на 1:1. После матча люди из «Алании» рассказали: футболистам «Динамо» дали бабки. Не всей команде – нескольким игрокам. Толстых предвидел такое, предупреждал своих перед игрой: не дай бог. Не углядел. А крайним оказался я.

    Меня уговаривали, чтобы не озвучивал произошедшее. Судья Лом-Али Ибрагимов. Позвонил: «Юра, может, лучше замять?» – «Алик, инцидент внесен в протокол матча, от своих слов не откажусь». С другой стороны подступал депутат Госдумы и президент «Ротора» Владимир Горюнов. Колосков и он хотели свалить Толстых.

    Горюнов пригласил на встречу в гостинице Россия. «На попятную не пойдешь?» – «Нет». В итоге Толстых на совете Лиги выразили недоверие, но вскоре общее собрание подтвердило его полномочия. А меня Хусаинов сразу после игры перевез в лужниковскую гостиницу. «Советская» на Ленинградском шоссе, где остановился, – динамовское место, лучше было оттуда съехать. И действительно, какие-то люди из органов приходили на следующий день, интересовались, где нахожусь», – рассказал Чеботарев в интервью «Матч ТВ».

    • Николай Толстых – бывший гендиректор и президент «Динамо».
    • С 2012-го по 2015 год возглавлял РФС.
    • Чеботарев дважды признавался лучшим арбитром страны.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +159

      Juic 1 час назад

      Ни на что не намекаю - просто каминг-аут совпал с набором формы Динамо.

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