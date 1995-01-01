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    Лунев будет готов к зимним сборам «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев ответил на вопросы о восстановлении после травмы.

    – Как вы себя чувствуете, Андрей?

    – Спасибо, нормально. Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения.

    – К сборам будете готовы?

    – Да.

    • Лунев в последний раз выходил на поле 2 октября.
    • По информации «Рейтинга букмекеров», отсутствие голкипера в составе обусловлено проблемами с режимом.
    • В «Зените» эти данные отрицают.

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +945

      Давид59 11 минут назад

      МРТ - это томография. Что-то у него ищут. Совесть наверное

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