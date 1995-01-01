Лунев будет готов к зимним сборам «Зенита»

МРТ - это томография. Что-то у него ищут. Совесть наверное
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев ответил на вопросы о восстановлении после травмы.
– Как вы себя чувствуете, Андрей?
– Спасибо, нормально. Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения.
– К сборам будете готовы?
– Да.
- Лунев в последний раз выходил на поле 2 октября.
- По информации «Рейтинга букмекеров», отсутствие голкипера в составе обусловлено проблемами с режимом.
- В «Зените» эти данные отрицают.