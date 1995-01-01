Лунев будет готов к зимним сборам «Зенита»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев ответил на вопросы о восстановлении после травмы.

– Как вы себя чувствуете, Андрей?

– Спасибо, нормально. Я восстанавливаюсь, через неделю состоится повторное МРТ, после чего станут ясны дальнейшие пути лечения.

– К сборам будете готовы?

– Да.