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    Колобков – о задержании фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге: «Были основания, это работа правоохранительных органов»

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал массовые задержания фанатов «Спартака» в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0.
    • Перед встречей правоохранители, по данным ТАСС, задержали 86 человек.
    • На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

    «На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным», – сказал Колобков.

    Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

    Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

    Источник: ТАСС

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