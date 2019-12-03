Колобков – о задержании фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге: «Были основания, это работа правоохранительных органов»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал массовые задержания фанатов «Спартака» в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».

Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0.

Перед встречей правоохранители, по данным ТАСС, задержали 86 человек.

На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

«На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным», – сказал Колобков.

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