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  • Колобков – о задержании фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге: «Были основания, это работа правоохранительных органов»

Колобков – о задержании фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге: «Были основания, это работа правоохранительных органов»

3 декабря 2019, 19:36
7

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал массовые задержания фанатов «Спартака» в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Игра завершилась победой петербургской команды со счетом 1:0.
  • Перед встречей правоохранители, по данным ТАСС, задержали 86 человек.
  • На всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.

«На задержания были основания, это работа правоохранительных органов. Есть специальная процедура, если они совершили нарушение, то понесут наказание. Правоохранительные органы в этом будут разбираться. Но это, по сути, вопрос, который не является спортивным», – сказал Колобков.

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Фанаты «Зенита» попросили общественников проверить условия содержания арестованных фанатов «Спартака»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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Красный май
1575392655
Было б удивительно, Колобков, если б у тебя было своё мнение и ты не испужался его озвучить.
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Старикан
1575392802
Зря кто-то из фанатов сейчас злорадствует и радуется тому, что произошло в Питере! Это ждёт в конце-концов всех фанатов, в каждом городе!
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vka1970
1575393533
Помните группу Наутилус и их композицию "Скованные одной цепью" ? Это как раз про наши времена.Колобков этот ни маякнуть, ни вякнуть ни как не может, а главное и не хочет.Они там все повязаны одной цепью.Вылезешь из этой связки и сам будешь этим самым фанатом о котором он сейчас с таким упоением рассказывает.
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ufos73
1575400170
Ага а в следующем сезоне спецназ ГРУ будет задерживать? А почему тока фанатов Спартака, или другие прямо овечки?
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aaaaahhhh
1575403617
лучше бы корупционеров хватали. вот это была бы работа.
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Дядя Серёжа
1575425315
Ты в ВАДА езжай! Какого тебе хрена до чьих то фанатов, министр блин. Сейчас кинут с Олимпиадой, кабаны виноваты?!!!!!
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moskowcity-petrv
1575443926
Жалобы дзюбы усышали
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