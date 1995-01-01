Федун отказался комментировать работу арбитров на матче «Зенит» – «Спартак»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал оценивать работу судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Зенит» – «Спартак»? Без комментариев», – сказал Федун.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Виталием Мешковым.

Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»