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    Федун отказался комментировать работу арбитров на матче «Зенит» – «Спартак»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал оценивать работу судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «Зенит» – «Спартак»? Без комментариев», – сказал Федун.

    Матч обслуживала бригада судей во главе с Виталием Мешковым.

    Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8549

      KLIM777 19 минут назад

      Че комментировать? Когда вдесятером ничего не смогли сделать. Ни одного опасного момента.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22138

      gol_kak_sokol 34 минуты назад

      Потому что Федун не хочет неприятностей, кто такой Федун против империи зла ?

      0
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      Рейтинг: +2082

      Alekxei Z. 1 час назад

      Мешков-Вилков это навсегда !!!
      Что тут можно комментировать.

      0
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      Рейтинг: +1812

      алдан2014 1 час назад

      Два убогих завсегдатая уже смотрю отметились

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Питерский кардинал 1 час назад

      Да на х.у.ю я вертел Федуна!
      Пенальти, еще был не назначен в его сторону.
      Я бы посмотрел, как при счете 2:0 закрутился Спартак!?
      7:0 отгрузили бы им!!!!

      2
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      Рейтинг: +2082

      Alekxei Z. > Питерский кардинал 1 час назад

      Отсос , пенальти ? это у Зобнина ? Там что прервал острый пас или блокировал удар рукой ???
      Ублюдок , касание мяча рукой не повод ставить пенальти. Ракицкий, можно сказать , прервал пас в штрафной , но даже просмотра не удосужались...

      1
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      Рейтинг: +848

      Frankfurt Am Main > Питерский кардинал 1 час назад

      Сестру твою поверти на кую!! Ротик у тебя грязный дружище..

      1
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      Рейтинг: +1233

      Klaido > Питерский кардинал 46 минут назад

      Федун в жизни добился всего, а ты только за всю свою никчемную жизнь и научился: сосать и слизывать... вертясь у него на "его"...

      1
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      Рейтинг: +743

      SPbZenit12 > Alekxei Z. 18 минут назад

      А здесь мяч попал сначала в колено Ракицкого!!! И касание если и было, то ничтожно маленькое!! Ты повтор с одного ракурса только смотрел во время матча?? Как же вы уже затрахали... Этот поросячий визг в космосе слышен наверное!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1790

      neveldomha > SPbZenit12 1 минуту назад

      Да в конце то концов ну не задел бы еле катящийся мяч руки Ракицкого и что дальше? Он что летел в ворота или в ноги спартаковцам? Да черт возьми, даже если предположить, чисто гипотетически, что
      кто-либо из спартаковцев оказался на пути мяча, то он бы по нему не попал, и уж точно бы не попал по воротам.

      0
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      Рейтинг: +1810

      Борат 1 час назад

      ну раз этот молчит, то пусть хоть червиченко прокомментирует !
      гы-гы

      1
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      Рейтинг: +100

      Питерский кардинал > Борат 1 час назад

      Да пусть этот петух сам комментирует, чтобы говно из его уст летело в адрес своих игроков.
      =))))

      1
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      Рейтинг: +11529

      sssrspartak > Питерский кардинал 1 час назад

      ХОТЕЛОСЬ НАХАМИТЬ!А ЗАЧЕМ?ВЫ ЖЕ У НАС САМЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ!ПРОСТО ХОЧУ ПОНЯТЬ!ПОЧЕМУ ТАКИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ?А САМИ НОЛИ

      1
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      Рейтинг: +1233

      Klaido > sssrspartak 45 минут назад

      не трать нервы на этих педиков - они друг у друга тренируются брать за щеку - потому и гонят пургу, ибо ничего иного не умеют

      1
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