Федун отказался комментировать работу арбитров на матче «Зенит» – «Спартак»

Че комментировать? Когда вдесятером ничего не смогли сделать. Ни одного опасного момента.
Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал оценивать работу судейской бригады в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Зенит» – «Спартак»? Без комментариев», – сказал Федун.
Матч обслуживала бригада судей во главе с Виталием Мешковым.
Егоров: «Тедеско пришел в судейскую с разрешения Мешкова. Каррера при любом исходе стучался, заходил и говорил спасибо»
Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»