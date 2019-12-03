Бундеслига. «Айнтрахт» в меньшинстве проиграл «Майнцу»

В матче 13-го тура Бундеслиги «Майнц» дома одержал волевую победу над «Айнтрахтом» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 34-й минуте благодаря голу Мартина Хинтереггера, однако во втором тайме хозяева поля ответили двумя забитыми мячами – отличились Карим Онисиво и Адам Салаи.

Команда из Айнтрахта с 44-й минуты играла вдесятером – красную карточку получил Доминик Кор.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 13-й тур

Майнц – Айнтрахт – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хинтереггер, 34; 1:1 – Онисиво, 50; 2:1 – Салаи, 69.

Удаление: нет – Кор, 44.

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