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  • Гончаренко: «Постоянно кажется, что вот-вот ЦСКА должен взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит»

Гончаренко: «Постоянно кажется, что вот-вот ЦСКА должен взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит»

2 декабря 2019, 22:20
33

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после поражения от «Арсенала» в матче 18-го тура РПЛ.

«Футбол не терпит слов о том, что «хорошо играл», что «не везло». Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.

Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр. Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол. Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением «Зенита», все смотрятся тяжело. И «Краснодар», и мы, но это не оправдание.

Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА уступил «Арсеналу» со счетом 0:1.
  • Армейцы упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ и остались на четвертой строчке.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Гончаренко Виктор
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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izy
1575315066
Уважаю Вас,как тренера.Ищите эти "Вот-вот",авось и найдете.
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CSKA57
1575315212
Виктор Михайлович, научите своих игроков попадать в ворота.
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cska-62
1575315388
Виктор Михайлович! Отправьте Облякова в дубль! Даже не на лавку... На годик или два... Пусть играть учится! Тренируется. Да, ему 21 год, но у него более сотни матчей в командах мастеров (в "Уфе" и ЦСКА). Это уже не юнец, а опытный футболист! И что? НОЛЬ! Только место на поле занимает и портит моменты и атаки! У него пара более или менее прилично проведённых матчей, все остальные - позорище! Куда он сегодня отправил мяч со своей любимой левой и из удобной позиции? В небеса! Впечатление такое, что он не тренируется, а водку жрёт! Хотя я прекрасно понимаю, что это не так.
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Бриг
1575316736
Рецепт есть стандартный. Менять тренера.
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vmonomah17
1575319997
Ему самому не стыдно? В отставку бы подал, ради приличия
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general.lizyukov
1575321993
Критикуйте меня, ругайте, оскорбляйте - совсем неподходящий тренер. Не его уровень. БАТЭ и Урал - его уровень. Он просто не умеет работать с топовыми командами, обычный середняк. Может просто работать. Зажигать, особенно в кризисной ситуации, не способен. Хоть что говорите, Лёня в кризис справлялся лучше.
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Advocaatt
1575322453
Я думаю, что основная причина неудач ЦСКА - это безобразное комплектование команды ( за исключением выкупа Влашича). Ну а Ганчаренко - что-то вроде Гилерме на воротах с Бельгией - вроде свою работу делает, но с приставкой экстра или супер ничего не делает
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poliakovromanuil
1575331173
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано-------- http://cutly.top/V20U
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Дядя Серёжа
1575342188
Почти как ракета с Восточного полигона.
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СК
1575361338
Команде явно нужен другой тренер, тренер-мямля с игроками-инфантами ничего не добьётся.
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