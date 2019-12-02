Гончаренко: «Постоянно кажется, что вот-вот ЦСКА должен взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после поражения от «Арсенала» в матче 18-го тура РПЛ.

«Футбол не терпит слов о том, что «хорошо играл», что «не везло». Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.

Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр. Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол. Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением «Зенита», все смотрятся тяжело. И «Краснодар», и мы, но это не оправдание.

Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит», – сказал Гончаренко.