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    Гончаренко: «Постоянно кажется, что вот-вот ЦСКА должен взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после поражения от «Арсенала» в матче 18-го тура РПЛ.

    «Футбол не терпит слов о том, что «хорошо играл», что «не везло». Если не забиваешь голы, то сложно победить. До пропущенного гола не подпускали соперника к нашим воротам. Первый же момент закончился мячом в наши ворота, потом не могли прийти в себя в течение 15–20 минут.

    Потом удалось прийти в себя, но не смогли забить, на фоне усталости начали играть через центр. Моментов хватало и в первом тайме, и во втором. Это футбол. Если посмотреть на результаты тех, кто играет в еврокубках, то, за исключением «Зенита», все смотрятся тяжело. И «Краснодар», и мы, но это не оправдание.

    Если посмотреть таблицу, то постоянно кажется, что вот-вот мы должны взлететь, но это «вот-вот» никак не происходит», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА уступил «Арсеналу» со счетом 0:1.
    • Армейцы упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ и остались на четвертой строчке.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +759

      Серж 69 8 минут назад

      Да самолёт то больно тяжёл..Брёвен много,и это не Дзюба,он в другой команде играет.Брёвнышки то пора повыкидывать,авось и полегчает..Да,и вы Виктор Михайлович,с виду поджарый,а быть может и потяжелели изрядно в последнее время,делайте выводы,или их сделают за вас другие...

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      Рейтинг: +6315

      mihail200606 12 минут назад

      Куда там взлетать.. В период безденежья..

      0
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      Рейтинг: +1406

      Бриг 20 минут назад

      Рецепт есть стандартный. Менять тренера.

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      Рейтинг: +903

      Давид59 33 минуты назад

      Взлётная полоса похоже очень вязкая, засасывает похоже

      0
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      Рейтинг: +8508

      cska-62 43 минуты назад

      Виктор Михайлович! Отправьте Облякова в дубль! Даже не на лавку... На годик или два... Пусть играть учится! Тренируется. Да, ему 21 год, но у него более сотни матчей в командах мастеров (в "Уфе" и ЦСКА). Это уже не юнец, а опытный футболист! И что? НОЛЬ! Только место на поле занимает и портит моменты и атаки! У него пара более или менее прилично проведённых матчей, все остальные - позорище! Куда он сегодня отправил мяч со своей любимой левой и из удобной позиции? В небеса! Впечатление такое, что он не тренируется, а водку жрёт! Хотя я прекрасно понимаю, что это не так.

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      Рейтинг: +1062

      CSKA57 46 минут назад

      Виктор Михайлович, научите своих игроков попадать в ворота.

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      Рейтинг: +21

      izy 48 минут назад

      Уважаю Вас,как тренера.Ищите эти "Вот-вот",авось и найдете.

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