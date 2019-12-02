Месси или ван Дейк? Игроки сборной России выбрали обладателя «Золотого мяча»

Игроки сборной России сделали выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, которые претендуют на получение «Золотого мяча».
Среди россиян выбирали Магомед Оздоев, Гилерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. Все они проголосовали за Месси.
- Церемония награждения начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.
- Многие спортивные издания сообщили, что «Золотой мяч» получит Месси.
Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер сборной России