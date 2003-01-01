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    Месси или ван Дейк? Игроки сборной России выбрали обладателя «Золотого мяча»

    Игроки сборной России сделали выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, которые претендуют на получение «Золотого мяча».

    Среди россиян выбирали Магомед Оздоев, Гилерме, Вячеслав Караваев, Сергей Петров, Денис Черышев, Роман Зобнин и Дмитрий Баринов. Все они проголосовали за Месси.

    • Церемония награждения начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.
    • Многие спортивные издания сообщили, что «Золотой мяч» получит Месси.

    Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

    Источник: Твиттер сборной России

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