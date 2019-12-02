Барриос: «Снег – очень необычное явление для меня»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об адаптации в петербургском клубе.

Колумбийский футболист переехал в Россию в январе 2019 года из «Бока Хуниорс».

В составе сине-бело-голубых игрок провел 36 матчей и забил два гола.

– Снег – очень необычное явление для меня и моей жены (улыбается). Все эти снеговики, игра в снежки – все ново и необычно, однако, очень интересно. Мне очень нравится, когда город начинают украшать к праздникам, но встречать Новый год с украшенной пальмой под теплым солнцем – мне это роднее (смеется). Дочь со снегом еще не знакома, ее ждет большой сюрприз. Очень интересно, какая у нее будет первая реакция.

– А как в целом прошла адаптация к российскому климату футболиста из солнечной Колумбии?

– Все было хорошо. Думаю, понимание того, что на протяжении большей части года за окном холодно, меняет твой менталитет и восприятие повседневности. Куда важнее тот факт, что я наслаждаюсь этим новым этапом в «Зените» вместе с моими партнерами по команде – другие латиноамериканские футболисты мне очень помогли.

«Монако» готов предложить «Зениту» за Барриоса 25 миллионов