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Барриос: «Снег – очень необычное явление для меня»

2 декабря 2019, 19:43
11

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об адаптации в петербургском клубе.

  • Колумбийский футболист переехал в Россию в январе 2019 года из «Бока Хуниорс».
  • В составе сине-бело-голубых игрок провел 36 матчей и забил два гола.

– Снег – очень необычное явление для меня и моей жены (улыбается). Все эти снеговики, игра в снежки – все ново и необычно, однако, очень интересно. Мне очень нравится, когда город начинают украшать к праздникам, но встречать Новый год с украшенной пальмой под теплым солнцем – мне это роднее (смеется). Дочь со снегом еще не знакома, ее ждет большой сюрприз. Очень интересно, какая у нее будет первая реакция.

– А как в целом прошла адаптация к российскому климату футболиста из солнечной Колумбии?

– Все было хорошо. Думаю, понимание того, что на протяжении большей части года за окном холодно, меняет твой менталитет и восприятие повседневности. Куда важнее тот факт, что я наслаждаюсь этим новым этапом в «Зените» вместе с моими партнерами по команде – другие латиноамериканские футболисты мне очень помогли.

«Монако» готов предложить «Зениту» за Барриоса 25 миллионов

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (11)
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ZENIT*****
1575306772
Привыкай,познавай-Россия необъятная страна!
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Mister_Tomsk
1575309709
Ты еще этот снег весной не видел) когда он желтый))))
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Зенит77
1575310592
Вильмар, чтоб мы без тебя делали, не знаю просто..., хочешь мы для тебя этот снег растопим?
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izy
1575313504
Упертости ему не занимать,настоящий буль-терьер,молодец,красавец на своей позиции.
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garet12222
1575314523
Очень приятно наблюдать за его игрой. Очень цепкий и борется до последнего. И в атаку ходит неплохо. По-крайней мере с финтами у него получше, чем у его одноклубника из нападения
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Серж 69
1575315044
Да,Россия,она такая,удивить может,и нередко.Играй,привыкай,раскрывайся по полной,такие игроки нужны.Не зазнавайся только,ладно?А то ведь всякое бывало,и загадочная бразильская душа,и аргентинская грусть..Таких хворей нам не нужно,играй и веселись по полной!
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Давид59
1575315753
Что-то у меня на душе неспокойно. Как бы не увели парня всякие там Монаки
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poliakovromanuil
1575331223
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