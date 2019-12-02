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    Барриос: «Снег – очень необычное явление для меня»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об адаптации в петербургском клубе.

    • Колумбийский футболист переехал в Россию в январе 2019 года из «Бока Хуниорс».
    • В составе сине-бело-голубых игрок провел 36 матчей и забил два гола.

    – Снег – очень необычное явление для меня и моей жены (улыбается). Все эти снеговики, игра в снежки – все ново и необычно, однако, очень интересно. Мне очень нравится, когда город начинают украшать к праздникам, но встречать Новый год с украшенной пальмой под теплым солнцем – мне это роднее (смеется). Дочь со снегом еще не знакома, ее ждет большой сюрприз. Очень интересно, какая у нее будет первая реакция.

    – А как в целом прошла адаптация к российскому климату футболиста из солнечной Колумбии?

    – Все было хорошо. Думаю, понимание того, что на протяжении большей части года за окном холодно, меняет твой менталитет и восприятие повседневности. Куда важнее тот факт, что я наслаждаюсь этим новым этапом в «Зените» вместе с моими партнерами по команде – другие латиноамериканские футболисты мне очень помогли.

    «Монако» готов предложить «Зениту» за Барриоса 25 миллионов

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Зенит77 18 минут назад

      Вильмар, чтоб мы без тебя делали, не знаю просто..., хочешь мы для тебя этот снег растопим?

      0
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      Рейтинг: +1000

      Mister_Tomsk 32 минуты назад

      Ты еще этот снег весной не видел) когда он желтый))))

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      Рейтинг: +696

      ZENIT***** 1 час назад

      Привыкай,познавай-Россия необъятная страна!

      1
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      Рейтинг: -35062

      пьяныйхоровод > ZENIT***** 55 минут назад

      Пускай задержится подольше , парень упёртый , полезный в обороне . Может второй Витсель вырастит .

      3
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      ...
      Рейтинг: +696

      ZENIT***** > пьяныйхоровод 26 минут назад

      Может и получится.

      0
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