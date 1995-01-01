«Монако» готов предложить «Зениту» за Барриоса 25 миллионов

А он сам то захочет пойти в сегодняшнее Монако, которое сейчас после 10 туров Лиги-1 идет на 14м месте, опережая последнее (20е) место на 3 очка? )
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Монако».
По информации ФАН, монегаски готовы предложить за колумбийца 25 миллионов евро. Петербургский клуб хочет получить за Барриоса более 30 миллионов.
- Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
- Питерский клуб заплатил за него «Боке Хуниорс» 15 миллионов евро.
- В активе 26-летнего хавбека 12 матчей в РПЛ и один забитый гол.