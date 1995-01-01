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    «Монако» готов предложить «Зениту» за Барриоса 25 миллионов

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Монако».

    По информации ФАН, монегаски готовы предложить за колумбийца 25 миллионов евро. Петербургский клуб хочет получить за Барриоса более 30 миллионов.

    • Барриос присоединился к «Зениту» в феврале этого года.
    • Питерский клуб заплатил за него «Боке Хуниорс» 15 миллионов евро.
    • В активе 26-летнего хавбека 12 матчей в РПЛ и один забитый гол.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 14:36
    Комментарии15
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      Рейтинг: +20

      Vats 10 минут назад

      А он сам то захочет пойти в сегодняшнее Монако, которое сейчас после 10 туров Лиги-1 идет на 14м месте, опережая последнее (20е) место на 3 очка? )

      0
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      Рейтинг: +1448

      Фанат Рубина 17 минут назад

      было бы круто тогда мы бы снова увидели настоящую игру маги пАЗДОЕВА

      0
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      Рейтинг: +925

      ZENIT-59 43 минуты назад

      Если Зенит захочет продать Бариоса -это будет несусветной глупосью! Он долже играть в Зенмите ещё года3, какую бы сумму не предложили сейчас.Попробуйте найти такого полузащитника ,который только сыгрался в команде!

      0
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      Рейтинг: +1160

      lek! 45 минут назад

      Не ужели научились , если продадут за 30 , но думаю можно и подороже можно хлопать Зениту стоя. Скажу как будет , не продадут , Барриос на зло перестанет играть и в этоге продадут за 3.5 миллиона , стандартная схема наших клубов.

      1
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      Рейтинг: +82

      Brabus71 59 минут назад

      Вообще в порядке, не зря монегаски выкатили такую сумму, знают что через год в три дорога можно продать...

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      Рейтинг: +426

      Давид59 1 час назад

      Ну вот, начинается! Только нормального опорника нашли, уже продавать собираются

      2
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      Рейтинг: +4811

      ilichkadr 1 час назад

      Надо быть круглым идиотом, чтобы отдать Вильмара. Разговор на тему продажи можно вести от 100 лямов.

      3
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      Рейтинг: +2155

      Виталий Орехов > ilichkadr 1 час назад

      Дайте мне таблетки от жадности! Да ПОБОЛЬШЕ!!!

      3
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      Рейтинг: +4811

      ilichkadr > Виталий Орехов 1 час назад

      Мне и таблетки не нужны. Если сравнивать Барриоса с Гараем, то Вильмар, на мой взгляд, по круче будет.

      1
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      Рейтинг: +1817

      Борат > ilichkadr 58 минут назад

      ты ещё с данни его сравни или с кришито.

      0
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      Рейтинг: +4811

      ilichkadr > Борат 28 минут назад

      Не сравнимые персонажи. Данни плеймейкер, а Кришито чисто левый защитник. Кстати, Данни и сейчас бы потянул, а Кришито никогда не был лучше Анюкова.

      0
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      Рейтинг: +1817

      Борат > ilichkadr 9 минут назад

      ну всё ясно, гарая ты сравниваешь с барриосом, а кришито с анюковым, хотя у всех позиции на поле разные...

      0
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      Рейтинг: +91

      Moisey 1 час назад

      Лучший опорник чемпионата должен стоить больше

      3
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      Рейтинг: +19

      DenYola88 > Moisey 37 минут назад

      Крых тут не согласен

      0
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      Рейтинг: +7237

      ufos73 > Moisey 2 минуты назад

      Так тут не про лучшего а про бомжа какого то ))

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