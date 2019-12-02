Хавбек «Зенита-2» Шамкин вошел в топ-24 самых талантливых молодых игроков мира по версии Transfermarkt

Редакция Transfermarkt включила 17-летнего полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина в ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков со всего мира.

Шамкин появился в календаре под первым номером. Кроме него, в календарь пока вошел еще один игрок – вингер Амад Траоре из молодежки «Аталанты».