Хавбек «Зенита-2» Шамкин вошел в топ-24 самых талантливых молодых игроков мира по версии Transfermarkt

Редакция Transfermarkt включила 17-летнего полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина в ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков со всего мира.
Шамкин появился в календаре под первым номером. Кроме него, в календарь пока вошел еще один игрок – вингер Амад Траоре из молодежки «Аталанты».
- Шамкин в 15 лет дебютировал за дубль «Зенита» в молодежном первенстве РПЛ.
- В прошлом сезоне Шамкин стал самым юным автором гола в истории ФНЛ.
- В этом сезоне полузащитник вышел на поле 13 раз, забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Источник: Transfermarkt