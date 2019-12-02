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  • Хавбек «Зенита-2» Шамкин вошел в топ-24 самых талантливых молодых игроков мира по версии Transfermarkt

Хавбек «Зенита-2» Шамкин вошел в топ-24 самых талантливых молодых игроков мира по версии Transfermarkt

2 декабря 2019, 14:42
5

Редакция Transfermarkt включила 17-летнего полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина в ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков со всего мира.

Шамкин появился в календаре под первым номером. Кроме него, в календарь пока вошел еще один игрок – вингер Амад Траоре из молодежки «Аталанты».

  • Шамкин в 15 лет дебютировал за дубль «Зенита» в молодежном первенстве РПЛ.
  • В прошлом сезоне Шамкин стал самым юным автором гола в истории ФНЛ.
  • В этом сезоне полузащитник вышел на поле 13 раз, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Источник: Transfermarkt
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Зенит-2 Зенит Шамкин Даниил
Комментарии (5)
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dyema
1575293570
Хотелось бы увидеть в основе Зенита, и как можно скорее.Давно своих молодых не было(((
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Hektor 84
1575297098
Откуда такие топы? Топ 24. Бред. Топ 3 да.
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Александ1982
1575315381
топ а в основной клуб когда??
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