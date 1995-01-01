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    Хавбек «Зенита-2» Шамкин вошел в топ-24 самых талантливых молодых игроков мира по версии Transfermarkt

    Редакция Transfermarkt включила 17-летнего полузащитника «Зенита-2» Даниила Шамкина в ежегодный календарь талантов, состоящий из 24 перспективных молодых игроков со всего мира.

    Шамкин появился в календаре под первым номером. Кроме него, в календарь пока вошел еще один игрок – вингер Амад Траоре из молодежки «Аталанты».

    • Шамкин в 15 лет дебютировал за дубль «Зенита» в молодежном первенстве РПЛ.
    • В прошлом сезоне Шамкин стал самым юным автором гола в истории ФНЛ.
    • В этом сезоне полузащитник вышел на поле 13 раз, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +75

      elessar arnor 15 минут назад

      тогда стоит ожидать его появления в Уфе или Урале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +949

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      -1
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