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    Крал: «После пересмотра спорных моментов матча с «Зенитом» уже не считаю, что «Спартак» заслужил поражение. Но мы не будем плакать»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что не считает, что красно-белые заслужили поражение в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «После матча я сказал, что мы, наверное, заслужили это поражение. Но после [пересмотра] нескольких спорных моментов, которые случились в этом матче, я так не считаю.
    Но мы не будем плакать! Важно закончить год победой. Только одержав победу, мы будем рады. Вперед, «Спартак»!» – написал Крал в своем инстаграме.

    Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»


    Источник: инстаграм Алекса Крала

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии12
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      Рейтинг: +889

      Давид59 34 секунды назад

      Действительно, пересмотр спорных моментов даёт пищу. Например две руки спартачей в своей штрафной.

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат 56 минут назад

      и этот волосатик спартаковским духом пропах...
      духом невольника и мужеложца...
      противно за спартак!

      1
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      Рейтинг: +3898

      nik55 > Борат 34 минуты назад

      ошибка аборта----рот закрой

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      Рейтинг: +1818

      Борат > nik55 32 минуты назад

      могу твой хавальник закрыть, выпердыш)

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      Рейтинг: +947

      alarm 59 минут назад

      хряки, стыдно за вас)

      1
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      Рейтинг: +3328

      RotBerg 1 час назад

      Да вы уже рыдаете крокодильими слезами, ноете на каждом углу, а то что играли, как дно целый тайм в большинстве против команды которая отпахала два дня до этого важнейший матч в ЛЧ... 4 очка у вас до стыковых матчей, это Зенит виноват?? Лохи конченые

      3
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      Рейтинг: +3898

      nik55 > RotBerg 30 минут назад

      чучело---выиграйте честно и вам слова ни кто не скажет но пока есть Вилковы и Мешковы вы будете на коне но в Европе вы в заднице

      0
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      Рейтинг: +4072

      alp > nik55 20 минут назад

      да куда уж честнее. каждый честный гол в москве отзывается взрывом журналистского пердежа, который поддерживают такие как ты...

      1
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      Рейтинг: +3898

      nik55 > alp 5 минут назад

      ты тыкай себе пальцем в задницу

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      Рейтинг: +947

      alarm 1 час назад

      целый тайм в большинстве - и ни одного удара в створ. я бы заплакал)

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      Рейтинг: +695

      SPbZenit12 1 час назад

      Если вам от этого легче станет, то считайте, что вы не заслужили поражения. Главное играйте также в оставшихся матчах и попадете в фнл

      3
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      Рейтинг: +727

      Серж 69 1 час назад

      Плакать не надо,это не поможет,играть надо и хорошо играть!

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