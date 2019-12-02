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  • Крал: «После пересмотра спорных моментов матча с «Зенитом» уже не считаю, что «Спартак» заслужил поражение. Но мы не будем плакать»

Крал: «После пересмотра спорных моментов матча с «Зенитом» уже не считаю, что «Спартак» заслужил поражение. Но мы не будем плакать»

2 декабря 2019, 12:44
18

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что не считает, что красно-белые заслужили поражение в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«После матча я сказал, что мы, наверное, заслужили это поражение. Но после [пересмотра] нескольких спорных моментов, которые случились в этом матче, я так не считаю.
Но мы не будем плакать! Важно закончить год победой. Только одержав победу, мы будем рады. Вперед, «Спартак»!» – написал Крал в своем инстаграме.

Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»


Источник: инстаграм Алекса Крала
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Крал Алекс
Комментарии (18)
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Серж 69
1575280000
Плакать не надо,это не поможет,играть надо и хорошо играть!
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SPbZenit12
1575280097
Если вам от этого легче станет, то считайте, что вы не заслужили поражения. Главное играйте также в оставшихся матчах и попадете в фнл
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RotBerg
1575280350
Да вы уже рыдаете крокодильими слезами, ноете на каждом углу, а то что играли, как дно целый тайм в большинстве против команды которая отпахала два дня до этого важнейший матч в ЛЧ... 4 очка у вас до стыковых матчей, это Зенит виноват?? Лохи конченые
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Давид59
1575284012
Действительно, пересмотр спорных моментов даёт пищу. Например две руки спартачей в своей штрафной.
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n1hat
1575285070
А чё играть то с клубом, у которого такой админресурс, чуть ли не с российской властью играешь, тут и мусора впрягаются за футболиста, аж глушилки включают против чужих болельщиков...На.уй вообще играть за 1 место, пусть отдают зениту...А остальные будут бороться за второе место...
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paracetamol
1575285940
За этого лохматого в 15 раз переплатили. Надо же ему покупателей отблагодарить!
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neveldomha
1575292612
Вот если бы Крал играл в ФНЛ вот тогда бы.........
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Ловкий Бубен
1575308810
Еще когото у Зенита нужно было удалить? может тогда бы вы забили?
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