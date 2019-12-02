Крал: «После пересмотра спорных моментов матча с «Зенитом» уже не считаю, что «Спартак» заслужил поражение. Но мы не будем плакать»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что не считает, что красно-белые заслужили поражение в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«После матча я сказал, что мы, наверное, заслужили это поражение. Но после [пересмотра] нескольких спорных моментов, которые случились в этом матче, я так не считаю.

Но мы не будем плакать! Важно закончить год победой. Только одержав победу, мы будем рады. Вперед, «Спартак»!» – написал Крал в своем инстаграме.

Тедеско: «Зенит» выиграл абсолютно заслуженно. Считаю, они достойны выхода в плей-офф Лиги чемпионов»



