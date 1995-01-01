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    Месси забил 700-й гол в карьере

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил единственный мяч в игре 15-го тура Примеры против «Атлетико».

    Этот гол стал для 32-летнего аргентинца 700-м в профессиональной карьере.

    Сообщается, что Месси отличился 614 раз в составе каталонской команды и 86 – в сборных Аргентины разных возрастов.

    • Форвард провел всю клубную карьеру в «Барселоне».
    • 700 голов Месси забил в 862 матчах.

    Месси – единственный игрок, который забивал в Ла Лиге на 38 разных стадионах

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3204

      Дядя Серёжа 40 минут назад

      Ещё надо 400 игр и может 300 голов...
      На вопрос Пеле - кто после него король - ответ был: пусть забьёт 1000 голов.
      Вперрёд Роналда

      0
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      Рейтинг: +564

      Schicko_008 41 минуту назад

      Ну какие 86 за сборную??? Детсад посчитали?

      0
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