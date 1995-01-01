Месси забил 700-й гол в карьере

Ещё надо 400 игр и может 300 голов...
На вопрос Пеле - кто после него король - ответ был: пусть забьёт 1000 голов.
Вперрёд Роналда
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил единственный мяч в игре 15-го тура Примеры против «Атлетико».
Этот гол стал для 32-летнего аргентинца 700-м в профессиональной карьере.
Сообщается, что Месси отличился 614 раз в составе каталонской команды и 86 – в сборных Аргентины разных возрастов.
- Форвард провел всю клубную карьеру в «Барселоне».
- 700 голов Месси забил в 862 матчах.
Месси – единственный игрок, который забивал в Ла Лиге на 38 разных стадионах