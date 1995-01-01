Месси забил 700-й гол в карьере

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил единственный мяч в игре 15-го тура Примеры против «Атлетико».

Этот гол стал для 32-летнего аргентинца 700-м в профессиональной карьере.

Сообщается, что Месси отличился 614 раз в составе каталонской команды и 86 – в сборных Аргентины разных возрастов.

Форвард провел всю клубную карьеру в «Барселоне».

700 голов Месси забил в 862 матчах.

Месси – единственный игрок, который забивал в Ла Лиге на 38 разных стадионах