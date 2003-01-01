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    Журналист Андраде: «Эвертон» готов предложить 35 миллионов за Эвертона Соареша

    Нападающий «Гремио» Эвертон Соареш может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    По информации источника, клуб АПЛ заинтересован в трансфере Соареша и готов предложить за игрока «Гремио» 35 миллионов евро. Уточняется, что посредником при переговорах станет иранский агент Киа Джурабчан.

    • В текущем сезоне в рамках высшей лиги Бразилии Соареш провел 28 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
    • По итогам прошлого розыгрыша Кубка Южной Америки форвард стал лучшим бомбардиром турнира в составе сборной Бразилии с тремя забитыми мячами.
    • Также Соареш был признан лучшим молодым игроком Кубка Южной Америки.

    Источник: твиттер журналиста Бруно Андраде

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