Журналист Андраде: «Эвертон» готов предложить 35 миллионов за Эвертона Соареша

Нападающий «Гремио» Эвертон Соареш может продолжить карьеру в «Эвертоне».

По информации источника, клуб АПЛ заинтересован в трансфере Соареша и готов предложить за игрока «Гремио» 35 миллионов евро. Уточняется, что посредником при переговорах станет иранский агент Киа Джурабчан.