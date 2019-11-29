Савин: «Я – как Робин Гуд русского футбола. Но как доказать, что агент взял космическую комиссию, если ее отдают наличными под столом?»

Блогер Евгений Савин рассказал о том, почему сложно снимать выпуски про футбольных агентов.

– Вы были недавно в одном из последних выпусков «Редакции» у Пивоварова, где достаточно жестко критиковали государственные деньги в российском футболе. Вы же понимаете, что вы говорите об идеальном мире. В реальности же, если сейчас убрать поддержку государства, то футбол в России перестанет существовать в привычном виде.

– Я с вами согласен, но я просто знаю и общаюсь, например, с Галицким. Он – яркий пример того, как за 11 лет создать клуб, который будет играть в Лиге Чемпионов, и все на свои деньги. Я вижу, как сильно им вставляют палки в колеса, их просто душат. Никому не нужны примеры того, что можно жить на свои деньги и делать классную команду.

В России все просто хотят тратить бюджет и зарабатывать на футболе. Меня это дико бесит – не создается никаких условий, чтобы частный бизнес приходил и развивал футбол в регионах. Да, я не говорю, что завтра мир изменится, и государственные бабки уйдут. Понятно, наверное, что они никогда не уйдут.

Но хотя бы перестаньте душить ребят, которые открывают на свои деньги команды во второй лиге. Сегодня частный футбол никому не интересен, потому что он не дает возможность попилить деньги и, на самом деле, это главное зло русского футбола сейчас.

– Вы говорили, что хотели делать выпуски с футбольными агентами, но так как это очень закрытый мир, пока не получается. Как успехи сейчас?

– Я двигаюсь в этом направлении. Мне сейчас часто скидывают документы, потому что люди понимают, что я как Робин Гуд русского футбола. Но это сложно. Например, как доказать, что агент взял космическую комиссию, если ее просто отдают наличными под столом? Это огромная работа. Конечно, я этим занимаюсь.

Более того, ты про «Редакцию» у Пивоварова говорил. Я там упомянул один клуб. Мне после выпуска звонит директор этой команды и говорит: «Евгений, да у нас такой бюджет, как вы сказали. Я готов показать вам план развития нашего клуба». Прикинь, кто я такой, что мне звонит директор профессионального клуба и, условно говоря, хочет отчитаться за свой бюджет.

Представь, как у них подгорает, когда они понимают, что я знаю правду и могу поднять ее на вилы. Это же очень круто, а ведь я просто упомянул их в выпуске у Пивоварова. А если этим заниматься подробно, то я даже не представляю, что может быть. Людям есть что скрывать, потому что бюджеты космически завышены. Но если туда лезть, нужно каждое свое слово подкреплять бумагами и документами, – рассказал Савин.

Савин снимает видео для своего YouTube-канала «КраСава». Сейчас у него 806 тысяч подписчиков.

Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку»