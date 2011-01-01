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    Гвардиола: «Золотой мяч» сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил о награде «Золотой мяч».

    «Уверен, они сначала вручат «Золотой мяч» Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку», – сказал Гвардиола.

    • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
    • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

    Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси


    Источник: инстаграм Sportbible

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2

      purdil-8888 4 минуты назад

      Вар показал, Месси в офсайде и он с сборный ничего не выиграл.Дайте ему золотой мяч

      0
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      Рейтинг: +374

      BuenosArgentina 28 минут назад

      Гениально , вся быдловатость ВАРа в одной фразе

      0
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      Рейтинг: +8456

      KLIM777 32 минуты назад

      Месси недостоин

      0
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      Рейтинг: +6

      lopatinartemvaa 59 минут назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано========---- https://shorturl.ca/poyas

      -1
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      Рейтинг: +3364

      Рубинище 1 час назад

      Шуткует однако.

      0
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      Рейтинг: +55

      svetekanet 1 час назад

      Ван Дейк действительно заслужил в этом сезоне!

      2
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      Рейтинг: +6287

      mihail200606 2 часа назад

      Зачёт))

      0
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      Рейтинг: +14955

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Забавная шутка от коVARного Хосепа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11363

      Garrincha58 2 часа назад

      самая большая глупость в футболе это VAR

      1
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      Рейтинг: +100

      Spaunn7 2 часа назад

      Откуда столько слухов о Меси? Ван Дейк ? Это что за новость? Он что 30 голов забил, 15 в лиге чемпионов? Как защитник он стена но не больше. Меси в прошлом сезоне особо не чем не блеснул. Странная политика в УЕФА. Меси, Роналду это гранды мир футбола но уже это законченая история.Кейн, Мбапе,Левандовски,Салах вот этих парней нужно рассматривать как основных...

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      Рейтинг: +824

      Давид59 > Spaunn7 1 час назад

      Каждая команда мечтает о такой "стене"

      1
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      Рейтинг: +1607

      Чермындыр > Spaunn7 1 час назад

      По вашему основной критерий для получения ЗМ - количество забитых мячей?

      0
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      Рейтинг: +824

      Давид59 > Чермындыр 54 минуты назад

      Канаварро (защитник) имел ЗМ

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