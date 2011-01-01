Гвардиола: «Золотой мяч» сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил о награде «Золотой мяч».

«Уверен, они сначала вручат «Золотой мяч» Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку», – сказал Гвардиола.

«Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.

Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси



