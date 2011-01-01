Гвардиола: «Золотой мяч» сначала вручат Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку»

Вар показал, Месси в офсайде и он с сборный ничего не выиграл.Дайте ему золотой мяч
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил о награде «Золотой мяч».
«Уверен, они сначала вручат «Золотой мяч» Месси. Затем они посмотрят VAR и передадут награду ван Дейку», – сказал Гвардиола.
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси