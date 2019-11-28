Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков, Месси, Левандовски – в сборной недели Лиги чемпионов

Кержаков, Месси, Левандовски – в сборной недели Лиги чемпионов

28 ноября 2019, 15:19
12

УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

В команду вошел голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, отстоявший на ноль матч с «Лионом» (2:0).

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»)

Полузащитники: Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Зенит Кержаков Михаил Месси Лионель Левандовски Роберт
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Stavropolets
1574944639
Поздравляем Кержакова. Молодец
Ответить
VVM1964
1574944650
Вчера в Зените точно был лучший .
Ответить
Евгений Агеев
1574946820
Мне кажется даже при 2-х пропущенных лучший на этой неделе был Кейлор Навас!
Ответить
Красный май
1574948008
Молодец Кержаков. Травма Лунёва после этой новости может "усугубиться".
Ответить
zenit_foreva_uam
1574948362
Респект Михаилу!!!
Ответить
Ганнибал Лектор
1574952294
Молодец, Миша. Надеюсь, наши сегодня подхватят эстафету и за российский футбол будет не стыдно
Ответить
Cromathaar
1574952507
Не очень, если честно, понимаю, что там делает Кержаков. Да, сухарь, но каких-то прям выдающихся сэйвов не было, да и видно было, что нервничал сильно.
Ответить
lopatinartemvaa
1574954022
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано-------------- http://cutly.top/V20U
Ответить
neveldomha
1575005727
Я бы все таки добавил в список защитников Ракицкого, а вот игрока Ливера и Тотэ исключил.
Ответить
Decorhome
1575007685
Кержаков хорошо прогрессирует
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+