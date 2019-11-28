Кержаков, Месси, Левандовски – в сборной недели Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
В команду вошел голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, отстоявший на ноль матч с «Лионом» (2:0).
Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).
Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»)
Полузащитники: Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
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Источник: твиттер УЕФА