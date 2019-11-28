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    Кержаков, Месси, Левандовски – в сборной недели Лиги чемпионов

    УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

    В команду вошел голкипер «Зенита» Михаил Кержаков, отстоявший на ноль матч с «Лионом» (2:0).

    Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

    Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»)

    Полузащитники: Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»).

    Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1158

      Красный май 3 минуты назад

      Молодец Кержаков. Травма Лунёва после этой новости может "усугубиться".

      1
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      Рейтинг: +1637

      Евгений Агеев 23 минуты назад

      Мне кажется даже при 2-х пропущенных лучший на этой неделе был Кейлор Навас!

      0
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      Рейтинг: +595

      OBOLEV 43 минуты назад

      Был уверен что Марсело попадет )

      0
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      Рейтинг: +19466

      VVM1964 59 минут назад

      Вчера в Зените точно был лучший .

      3
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      Рейтинг: +1087

      Stavropolets 1 час назад

      Поздравляем Кержакова. Молодец

      3
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      Рейтинг: +12

      В-ладимир > Stavropolets 58 минут назад

      Дождался своего часа

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