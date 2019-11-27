Дзюба: «Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил своих болельщиков за поддержку.

«Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!» – написал Дзюба в своем инстаграме, опубликовав фото празднования гола в ворота «Лиона».

Дзюба забил гол на 42-й минуте матча с «Лионом» (2:0), он стал победным.

В этом сезоне форвард сыграл 23 матча, забил 12 голов и отдал 11 ассистов.

text text text Публикация от text (@artem.dzyuba) 27 Ноя 2019 в 1:12 PST

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»