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    Дзюба: «Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил своих болельщиков за поддержку.

    «Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!» – написал Дзюба в своем инстаграме, опубликовав фото празднования гола в ворота «Лиона».

    • Дзюба забил гол на 42-й минуте матча с «Лионом» (2:0), он стал победным.
    • В этом сезоне форвард сыграл 23 матча, забил 12 голов и отдал 11 ассистов.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1820

      Борат 58 минут назад

      давай дзюба накидай поросям трёшку,
      подпали напалмом раздолбанные свиные пykaны!!!

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