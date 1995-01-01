Лига Европы. ЦСКА дома сыграет с «Лудогорцем»

Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем».

Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.

Команды уже встречались друг с другом 19 сентября в Болгарии – тогда российская команда проиграла со счетом 1:5.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Лудогорец».