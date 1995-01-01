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    Лига Европы. ЦСКА дома сыграет с «Лудогорцем»

    Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем».

    Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Команды уже встречались друг с другом 19 сентября в Болгарии – тогда российская команда проиграла со счетом 1:5.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Лудогорец».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии16
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      Рейтинг: +656

      Серж 69 32 минуты назад

      Цска удачи,и победы,конечно!Шансов на выход из группы не осталось,полагаю,но так что же,не играть теперь?Играйте за себя,за своё имя,за болельщиков своих.К чёрту там все эти расклады замудрённые,выходите и побеждайте,не хватало ещё того,чтобы болгары над вами,да и над нами также,в какой-то мере,безнаказанно глумились,выносите их,хоть душу слегка отведём,если на большее уже не замахнуться.

      1
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      Рейтинг: +971

      Muboraksho 53 минуты назад

      Нет сомнения что победят Людогорец. А дальше туман.

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      Рейтинг: +12772

      bset 2 часа назад

      Все возможности упустили, осталась последняя и надо за нее цепляться. А последняя возможность - это победа 4:0. Тогда, если Эспаньол сегодня победит, остаются шансы. А дальше нужно побеждать испанскую команду и ждать ничью в матч Ференцвароша и Лудогорца. Тогда мы выходим в весенню стадию. Ну что ж, посмотрим, как оно все выйдет.

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      Рейтинг: +5319

      ilichkadr > bset 2 часа назад

      4:0 это конечно круто и проблематично. Сказочной победы мадьяр над Эспаньолом сегодня не предвидится, поэтому на худой конец хотелось бы победы.

      1
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      Рейтинг: +12772

      bset > ilichkadr 2 часа назад

      А других вариантов просто не осталось, отступать уже некуда)) Тем более, что Ганчаренко сказал, что Лигой Европы жертвовать не собирался. Значит надо биться, доказывать и стремиться по личным встречам обойти Лудогорец) По любым другим раскладам мы будем посасывать во второй половине таблицы)

      0
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      Рейтинг: +5319

      ilichkadr > bset 1 час назад

      Ганчаренко высказался опосредованно, поскольку сказать больше нечего, понимает, что молодежь можно и нужно закалять в таких матчах. Тот же Гончаренко не тешит себя иллюзиями, что в ответных матчах порвем Лудогорец и Эспаньол. Для всех очевидно, что Лудогорец и Эспаньол на порядок выше ЦСКА. На мой взгляд, не облажаться хотя бы в концовке, а победы у коней, я верю в это, ещё будут.

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      Рейтинг: +8444

      silver29 2 часа назад

      Армейцам удачи !!!!

      6
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      Рейтинг: +10564

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      и вам удачи 1 декабря, а то там все зазнались и потеряли к
      другим клубам уважение.

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      Рейтинг: +5319

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Не, они за Тедеско попрятались и наблюдают за развитием ситуации.

      0
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      Рейтинг: +8444

      silver29 > ilichkadr 1 час назад

      Как тебя узнать на стадионе 1 декабря ?

      0
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      Рейтинг: +5319

      ilichkadr > silver29 56 минут назад

      Неужели придешь?

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      ...
      Рейтинг: +8444

      silver29 > ilichkadr 15 минут назад

      У меня в Питере живут армейские друзья, так что все возможно.

      0
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      Рейтинг: +5319

      ilichkadr > silver29 6 минут назад

      Армейские по срочной службе или?

      0
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      Рейтинг: +19445

      VVM1964 3 часа назад

      ЦСКА - Победы . Положение уже не исправить , но вот хлопнуть дверью ...

      5
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      Рейтинг: +7172

      Вомбат > VVM1964 2 часа назад

      ЦСКА уже показал как он относится к нашим ожиданиям реванша на своем поле. В игре с Ференцварошем, где только Акинфеев запомнился сумасшедшим сэйвом. Думаю, что никаких хлопков от ЦСКА мы не дождемся. Тем более что последняя игра будет не сегодня, а в Барселоне. Болеть за ЦСКА мы все, конечно будем, но надо быть готовым к очередному позору.

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      Рейтинг: +8444

      silver29 > Вомбат 2 часа назад

      позор это твой сенит, иди празднуй на свалку.

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