Лига Европы. ЦСКА дома сыграет с «Лудогорцем»

Цска удачи,и победы,конечно!Шансов на выход из группы не осталось,полагаю,но так что же,не играть теперь?Играйте за себя,за своё имя,за болельщиков своих.К чёрту там все эти расклады замудрённые,выходите и побеждайте,не хватало ещё того,чтобы болгары над вами,да и над нами также,в какой-то мере,безнаказанно глумились,выносите их,хоть душу слегка отведём,если на большее уже не замахнуться.
Сегодня, 28 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем».
Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.
Команды уже встречались друг с другом 19 сентября в Болгарии – тогда российская команда проиграла со счетом 1:5.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Лудогорец».