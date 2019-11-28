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  • Михаил Кержаков: «Настрой на «Спартак» особенный. Это не середняк и никогда им не будет»

Михаил Кержаков: «Настрой на «Спартак» особенный. Это не середняк и никогда им не будет»

28 ноября 2019, 00:17
9

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поговорил о ближайшем сопернике – «Спартаке». Матч 18-го тура РПЛ состоится 1-го декабря.

«По поводу нашего следующего матча, «Спартак» – это «Спартак». Они не середняк и никогда им не будут. Это та команда, которая является для любой другой команды одним из главных медиаторов.

Настрой на эту команду всегда особенный. Никогда нельзя говорить так, что они середняк. Во-первых, это неуважительно. Во-вторых, как я уже говорил, «Спартак» — это «Спартак», – сказал голкипер.

  • Матч начнется в 19:00 по Москве.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет в шестым – вне зоны еврокубков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Михаил
Комментарии (9)
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ProstoPolzovatel
1574892773
Лион то хорошо вас повозил во втором тайме... Интересно, хватит ли сил на весь матч со Спартаком?
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paracetamol
1574895845
Спердяк хуже чем середняк, но недооценивать не стоит. Надо забивать 5.
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RotBerg
1574907042
Прав Керж, недооценки быть недолжно. Любую команду сейчас возьми из середины таблицы, которая выходит против чемпиона и команды претендующей на плей офф ЛЧ, будет прыгать выше жопы, да ещё имея неделю на подготовку. Но нагнуть мясных надо, желательно 5ку отгрузить, как бывало не раз) Хотя Тедеско выкатит автобус ссыклявый 100%
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Диктор
1574909352
Спартак это Спартак.И этим все сказано.
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piligrim1986
1574914235
одним из главных медиаторов? это как?
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Дядя Серёжа
1574920270
Просто сказал, без войны Бдзюбы. Знать не все собираются воевать, дай бог увидим футбол.
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vka1970
1574923237
Хороший комментарий.Без обещаний, без надежд, но с верой в свою силу. Вот и вся разница в эпитетах от Михаила и полена.
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Старикан
1574924800
А Спартаковцы готовятся к матчу без каких-либо предварительных комметнариев...и правильно - чего лишний раз языком молоть!
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