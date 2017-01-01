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    Михаил Кержаков: «Настрой на «Спартак» особенный. Это не середняк и никогда им не будет»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поговорил о ближайшем сопернике – «Спартаке». Матч 18-го тура РПЛ состоится 1-го декабря.

    «По поводу нашего следующего матча, «Спартак» – это «Спартак». Они не середняк и никогда им не будут. Это та команда, которая является для любой другой команды одним из главных медиаторов.

    Настрой на эту команду всегда особенный. Никогда нельзя говорить так, что они середняк. Во-первых, это неуважительно. Во-вторых, как я уже говорил, «Спартак» — это «Спартак», – сказал голкипер.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет в шестым – вне зоны еврокубков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +569

      ProstoPolzovatel 29 секунд назад

      Лион то хорошо вас повозил во втором тайме... Интересно, хватит ли сил на весь матч со Спартаком?

      0
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      Рейтинг: +774

      alarm 8 минут назад

      конечно, ни один здравомыслящий болельщик не назовёт спартаг середняком, поскольку спартаг - дно)

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