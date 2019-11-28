Михаил Кержаков: «Настрой на «Спартак» особенный. Это не середняк и никогда им не будет»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поговорил о ближайшем сопернике – «Спартаке». Матч 18-го тура РПЛ состоится 1-го декабря.

«По поводу нашего следующего матча, «Спартак» – это «Спартак». Они не середняк и никогда им не будут. Это та команда, которая является для любой другой команды одним из главных медиаторов.

Настрой на эту команду всегда особенный. Никогда нельзя говорить так, что они середняк. Во-первых, это неуважительно. Во-вторых, как я уже говорил, «Спартак» — это «Спартак», – сказал голкипер.