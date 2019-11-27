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  • «Сумасшедший удар». Гол Влашича «Крыльям Советов» – лучший в РПЛ в ноябре

«Сумасшедший удар». Гол Влашича «Крыльям Советов» – лучший в РПЛ в ноябре

27 ноября 2019, 22:30
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РПЛ определила лучший гол ноября. Им стал мяч полузащитника ЦСКА Николы Влашича в игре 17-го тура против «Крыльев Советов» (1:0).

Хорват пробил из-за пределов штрафной и принес победу. Праздновать мяч Влашич побежал к родственнику, находившемуся на трибунах «ВЭБ Арены».

  • В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
  • Игрок стоит 20 миллионов евро.
  • ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Влашич Никола
Комментарии (3)
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Elisey13
1574886950
Поздравляю!
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Вальдемар IV
1574892014
опять кабинетного вытянули
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