«Сумасшедший удар». Гол Влашича «Крыльям Советов» – лучший в РПЛ в ноябре

РПЛ определила лучший гол ноября. Им стал мяч полузащитника ЦСКА Николы Влашича в игре 17-го тура против «Крыльев Советов» (1:0).

Хорват пробил из-за пределов штрафной и принес победу. Праздновать мяч Влашич побежал к родственнику, находившемуся на трибунах «ВЭБ Арены».

В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.

Игрок стоит 20 миллионов евро.

ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».