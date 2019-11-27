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    «Сумасшедший удар». Гол Влашича «Крыльям Советов» – лучший в РПЛ в ноябре

    РПЛ определила лучший гол ноября. Им стал мяч полузащитника ЦСКА Николы Влашича в игре 17-го тура против «Крыльев Советов» (1:0).

    Хорват пробил из-за пределов штрафной и принес победу. Праздновать мяч Влашич побежал к родственнику, находившемуся на трибунах «ВЭБ Арены».

    • В текущем сезоне РПЛ Влашич не пропустил ни одного матча, забил семь голов, сделал четыре результативных паса.
    • Игрок стоит 20 миллионов евро.
    • ЦСКА летом выкупил Влашича у «Эвертона».

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +585

      Elisey13 4 минуты назад

      Поздравляю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Борат 45 минут назад

      Жаль этот гол он забил крыльям, а не хрякам!
      Хрякам было б в разы красивее)))

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