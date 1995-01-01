Шомуродов: «В «Бунедкоре» резали барана возле футбольного поля»

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал о периоде выступлений в Узбекистане.

– Участвовали в жертвоприношениях, принятых в узбекском футболе?

– В «Машале» не помню. В «Бунедкоре» – да. Перед началом сезона резали барана возле футбольного поля, кровь сливали в ямку.

– Сами когда-нибудь резали?

– Никогда. Родители держали скотину, но мне забивать не предлагали, – сказал Шомуродов.

Шомуродов: «Не думаю о задержках по зарплате в «Ростове». К счастью, на плов хватает»



