Левандовски – о покере в матче с «Црвеной Звездой»: «Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (6:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Мы невероятно хорошо играли в этот вечер. Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время. Все запланированное сделано. Я всегда рад победе, даже если не забиваю», – заявил поляк.