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    Левандовски – о покере в матче с «Црвеной Звездой»: «Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (6:0) в рамках Лиги чемпионов.

    «Мы невероятно хорошо играли в этот вечер. Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время. Все запланированное сделано. Я всегда рад победе, даже если не забиваю», – заявил поляк.

    • «Бавария» забила 21 гол в 5 матчах ЛЧ, повторив рекорд «Боруссии» Д в сезоне-2016/17.
    • Только мюнхенцы не теряли очков в этом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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