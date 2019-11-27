Левандовски – о покере в матче с «Црвеной Звездой»: «Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (6:0) в рамках Лиги чемпионов.
«Мы невероятно хорошо играли в этот вечер. Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время. Все запланированное сделано. Я всегда рад победе, даже если не забиваю», – заявил поляк.
- «Бавария» забила 21 гол в 5 матчах ЛЧ, повторив рекорд «Боруссии» Д в сезоне-2016/17.
- Только мюнхенцы не теряли очков в этом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов.
Источник: Официальный сайт УЕФА