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  • Левандовски – о покере в матче с «Црвеной Звездой»: «Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время»

Левандовски – о покере в матче с «Црвеной Звездой»: «Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время»

27 ноября 2019, 07:01
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (6:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Мы невероятно хорошо играли в этот вечер. Я мог забить еще два мяча, но важно, что мы отлично провели время. Все запланированное сделано. Я всегда рад победе, даже если не забиваю», – заявил поляк.

  • «Бавария» забила 21 гол в 5 матчах ЛЧ, повторив рекорд «Боруссии» Д в сезоне-2016/17.
  • Только мюнхенцы не теряли очков в этом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Црвена Звезда Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (3)
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BlackMurder
1574828730
Так держать
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Decorhome
1574838750
Левандовски лучший бомбардир
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orzy
1574845282
1 гол ПСЖ или 1 гол МС. Црв зв это не команда
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