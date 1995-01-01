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    Алексей Миранчук: «На таком уровне нужно использовать свои моменты»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

    «Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать», – сказал Миранчук.

    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1524

      Бухбух 5 минут назад

      Если бы Байер не накосячил в обороне в первом матче, щас у Локо очков вообще бы не было.

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      Рейтинг: +170

      житель СПб 21 минуту назад

      Алексей, ну так кто виноват, что вы так играете?! Сам все правильно сказал.

      0
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      Рейтинг: +1798

      Борат 25 минут назад

      Собирай чемодан - ювентус ждёт тебя)))
      Вот умора!

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