Алексей Миранчук: «На таком уровне нужно использовать свои моменты»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

«Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать», – сказал Миранчук.

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе