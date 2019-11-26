Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    «Локомотив» – «Байер»: Свен Бендер удвоил преимущество немецкого клуба

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает на своем поле «Байер» (0:2, второй тайм).

    На 54-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Свен Бендер. Для немецкого хавбека этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов.

    Вы можете следить за ходом игры с помощью текстовой онлайн-трансляции

    «Локомотив» – «Байер»: Жемалетдинов забил в свои ворота на 11-й минуте

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      solodealer 1 час назад

      Миранчука надо вообще не выпускать...А то не то, что за 20 лямов...и за 2 никто не купит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Вальдемар IV 1 час назад

      сливают весну чтобы опять их тащили к новым позорам сухины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Походу в этом году надежда только на Краснодар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      РЖД ! Тебя позорят, а ты цены на билеты в паровоз увеличиваешь. Для зарплаты ЭДЕРОВ И МИРаНЧУКОВ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2132

      shurik45 > Ссппааррттаакк 48 минут назад

      На самолете и вовсе будет дешевле летать.)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru