«Локомотив» – «Байер»: Свен Бендер удвоил преимущество немецкого клуба

Миранчука надо вообще не выпускать...А то не то, что за 20 лямов...и за 2 никто не купит...
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает на своем поле «Байер» (0:2, второй тайм).
На 54-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Свен Бендер. Для немецкого хавбека этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов.
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— Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2019
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«Локомотив» – «Байер»: Жемалетдинов забил в свои ворота на 11-й минуте