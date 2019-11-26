«Локомотив» – «Байер»: Свен Бендер удвоил преимущество немецкого клуба

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимает на своем поле «Байер» (0:2, второй тайм).

На 54-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Свен Бендер. Для немецкого хавбека этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2019

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«Локомотив» – «Байер»: Жемалетдинов забил в свои ворота на 11-й минуте