Лига чемпионов. «Локомотив» дома сыграет с «Байером»

У обеих команд сегодня последний шанс прыгнуть в ЛЕ. Локо удачи, но вероятнее всего этой командой станет Байер.
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».
Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.
18 сентября команды уже встречались друг с другом в 1-м туре группового этапа. Тогда россияне выиграли со счетом 2:1.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Байер».