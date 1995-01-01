Лига чемпионов. «Локомотив» дома сыграет с «Байером»

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».

Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.

18 сентября команды уже встречались друг с другом в 1-м туре группового этапа. Тогда россияне выиграли со счетом 2:1.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Байер».