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    Лига чемпионов. «Локомотив» дома сыграет с «Байером»

    Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Байером».

    Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 20:55 по московскому времени.

    18 сентября команды уже встречались друг с другом в 1-м туре группового этапа. Тогда россияне выиграли со счетом 2:1.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Байер».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5252

      ilichkadr 55 минут назад

      У обеих команд сегодня последний шанс прыгнуть в ЛЕ. Локо удачи, но вероятнее всего этой командой станет Байер.

      0
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      Рейтинг: +1791

      Борат 1 час назад

      скорее всего будет ничья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1472

      15112007 2 часа назад

      Локо, выиграй по-крупному!

      2
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      Рейтинг: +1082

      Decorhome 2 часа назад

      Удачи Локо

      2
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