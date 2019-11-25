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Шатов: «В России нет ни одной команды уровня «Лейпцига»

25 ноября 2019, 18:42
13

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов дал оценку игре «РБ Лейпциг», которой петербуржцы дважды проиграли в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Оказался ли «РБ Лейпциг» серьезным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но мы не показали свою лучшую игру.

Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня «РБ Лейпциг».

Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «РБ Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15-20, может, к тому времени они и вправду будут в топе», — приводит слова Шатова пресс-служба «Зенита».

  • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
  • В среду питерцы сыграют с «Лионом», начало матча – в 20:55 мск.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов РБ Лейпциг Зенит Шатов Олег
Комментарии (13)
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Мага 13
1574697411
я думаю что Локо было бы вполне по силам отобрать очки у Лейпцига, а вот по игре Зенита этого не скажешь, к сожалению.
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Garrincha58
1574702351
очень жаль, но мы и так знаем, что "Наш футбол" уже лет 10 находится в полной ж....пе. зато по зарплатам одни из лучших в Европе
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Hektor 84
1574708209
В рпл Лейпциг был бы бессменным чемпионом. Привет тем кто выдумал лимит. Путин говорил об импортозамещении в футболе, а газпром каждый год легов покупает, причем не самых дешевых.
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Вальдемар IV
1574708814
если распилить газпром сразу несколько будет
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laсotsi
1574721089
Eсли дeлаете ставки -> portal-bet.ru
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portero
1574740861
К сожалению игроки уровня Шатова- наша беда, а ведь звезда горит и на поле стоит надлюдает мяч требует себе.
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SPbZenit12
1574755819
Олежа, вас раскатали как во дворе. Очнись! Смотреть на стадионе было не возможно. Вы тупо без мяча пробегали весь матч.
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zigbert
1574774763
Однако это не помешало в Лейпциге показать совсем другой футбол.
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