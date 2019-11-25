Шатов: «В России нет ни одной команды уровня «Лейпцига»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов дал оценку игре «РБ Лейпциг», которой петербуржцы дважды проиграли в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Оказался ли «РБ Лейпциг» серьезным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но мы не показали свою лучшую игру.

Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня «РБ Лейпциг».

Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «РБ Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15-20, может, к тому времени они и вправду будут в топе», — приводит слова Шатова пресс-служба «Зенита».