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    Шатов: «В России нет ни одной команды уровня «Лейпцига»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов дал оценку игре «РБ Лейпциг», которой петербуржцы дважды проиграли в групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Оказался ли «РБ Лейпциг» серьезным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но мы не показали свою лучшую игру.

    Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определенные задачи. Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня «РБ Лейпциг».

    Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «РБ Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у нее пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15-20, может, к тому времени они и вправду будут в топе», — приводит слова Шатова пресс-служба «Зенита».

    • После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе с 4 очками.
    • В среду питерцы сыграют с «Лионом», начало матча – в 20:55 мск.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11337

      Garrincha58 26 минут назад

      очень жаль, но мы и так знаем, что "Наш футбол" уже лет 10 находится в полной ж....пе. зато по зарплатам одни из лучших в Европе

      2
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      Рейтинг: +103

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 1 час назад

      Значит пора поднимать пенсионный возраст до 70-и и тогда одна должна точно появиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: -56

      Аден 1 час назад

      дык, ежели в РФ футболисты кривоногие такие как Шатов, то откуда команды возьмутся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +809

      afw13 1 час назад

      я думаю что Локо было бы вполне по силам отобрать очки у Лейпцига, а вот по игре Зенита этого не скажешь, к сожалению.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2555

      TOMSON > afw13 51 минуту назад

      В прошлом году Локо уже показал, как он может в подобной группе обыгрывать

      -1
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