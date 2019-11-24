Президент «Арсенала» Аджоев: «К работе Васильева на матче с «Краснодаром» есть серьезные претензии»

Гурам Аджоев, президент тульского «Арсенала», пожаловался на арбитра встречи 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Встречу обслуживал Станислав Васильев из Ижевска – тот, которому в прошлом игровом дне Виктор Гончаренко сказал «лицо попроще сделать».

«К работе арбитра есть серьeзные претензии. Ключевой момент это нарушение правил на Игоре Горбатенко, когда он выходил один на один с голкипером «Краснодара». Со стороны защитника был толчок в спину и именно это помешало Горбатенко нанести акцентированный удар. Это фол. Без вариантов. А поскольку эпизод был в штрафной площади, соответственно пенальти. Но он назначен не был.

Всe это происходило при счeте 1:2, дальше выводы делайте сами. Ну и пенальти в наши ворота, который был назначен, но не был реализован, тоже ошибка со стороны судейской бригады. Говорил и скажу ещe раз: играть не только против соперника, но ещe и выдерживать давление, бороться с ошибками со стороны судей сложно», – сказал функционер.