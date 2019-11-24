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  • Президент «Арсенала» Аджоев: «К работе Васильева на матче с «Краснодаром» есть серьезные претензии»

Президент «Арсенала» Аджоев: «К работе Васильева на матче с «Краснодаром» есть серьезные претензии»

24 ноября 2019, 20:11
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Гурам Аджоев, президент тульского «Арсенала», пожаловался на арбитра встречи 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2). Встречу обслуживал Станислав Васильев из Ижевска – тот, которому в прошлом игровом дне Виктор Гончаренко сказал «лицо попроще сделать».

«К работе арбитра есть серьeзные претензии. Ключевой момент это нарушение правил на Игоре Горбатенко, когда он выходил один на один с голкипером «Краснодара». Со стороны защитника был толчок в спину и именно это помешало Горбатенко нанести акцентированный удар. Это фол. Без вариантов. А поскольку эпизод был в штрафной площади, соответственно пенальти. Но он назначен не был.

Всe это происходило при счeте 1:2, дальше выводы делайте сами. Ну и пенальти в наши ворота, который был назначен, но не был реализован, тоже ошибка со стороны судейской бригады. Говорил и скажу ещe раз: играть не только против соперника, но ещe и выдерживать давление, бороться с ошибками со стороны судей сложно», – сказал функционер.

  • «Арсенал» идет в таблице девятым.
  • «Краснодар» занимает третье место.
  • Единственный гол туляков забил Евгений Луценко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар Аджоев Гурам
Комментарии (3)
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sochi-2013
1574618120
Хоть бы один тренер выигравшей команды пожаловался на судейство. Нытики!!!!!!!! Бабы.
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Krasnodar 123
1574619343
Неблагодарный Кударец! Судьишка весь матч свистел против Краснодара! Упал ему твой Арсенал! Задача тормозить Краснодар, другой задачи у судей нет!
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Decorhome
1574662394
Видимо выражения лица не изменилось)
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