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  • Бакаев – после ничьей с «Уралом»: «Спартак» прогрессирует»

Бакаев – после ничьей с «Уралом»: «Спартак» прогрессирует»

24 ноября 2019, 16:35
6

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0). По мнению игрока, москвичи прогрессируют.

«Настроение не очень, потому что не выиграли. Было много моментов, но не дожали. Всю игру контролировали, создавали моменты, ничего не давали им сделать в атаке, однако ничего не выжали из преимущества. Хотя, думаю, что прогрессируем, будем ещe упорнее работать. Будем двигаться дальше», – сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Спартак» в таблице идет шестым.
  • Бакаев в текущем сезоне набрал 3+7 очков по системе «гол+пас».
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом» (1 декабря).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (6)
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vka1970
1574603280
Прогресс виден не вооружённым глазом .Это несомненно. Теперь бы ещё реализацию подтянуть и совсем хорошо станет.
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piligrim1986
1574603439
ну да, не проссали
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Dizgen
1574603678
Да заметно взяли очко с Великим Уралом((
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Ушат Помоев
1574609879
Нападающий нужен нормальный,который будет завершать атаку!
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батог
1574611065
Батю Ларссона надо прописать в Москве и амплуа Фернандо свободно. Штрафные никто не умеет бить. Джикия попробовал и что то охладел ! В Тамбове Обухов прозябает, зимой могли бы купить попробовать, не получится - обратно в Спартак - 2.
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BRO_football
1574611626
Ну да, раньше проигрывали Уралу, а теперь вничью сыграли. Прогресс на лицо
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