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    Бакаев – после ничьей с «Уралом»: «Спартак» прогрессирует»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0). По мнению игрока, москвичи прогрессируют.

    «Настроение не очень, потому что не выиграли. Было много моментов, но не дожали. Всю игру контролировали, создавали моменты, ничего не давали им сделать в атаке, однако ничего не выжали из преимущества. Хотя, думаю, что прогрессируем, будем ещe упорнее работать. Будем двигаться дальше», – сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • Бакаев в текущем сезоне набрал 3+7 очков по системе «гол+пас».
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом» (1 декабря).

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1915

      Alekxei Z. 1 час назад

      Парень , поменьше слов, твоё дело играть на команду , а не на себя, это усвой !!!

      1
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      Рейтинг: +855

      22 raza chemp > Alekxei Z. 37 минут назад

      Ну ты выйди за Спартак в основе да покажи как надо

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      Рейтинг: +364

      Dizgen 1 час назад

      Да заметно взяли очко с Великим Уралом((

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      Рейтинг: +6273

      piligrim1986 1 час назад

      ну да, не проссали

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      Рейтинг: +10141

      vka1970 1 час назад

      Прогресс виден не вооружённым глазом .Это несомненно.
      Теперь бы ещё реализацию подтянуть и совсем хорошо станет.

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