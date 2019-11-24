Бакаев – после ничьей с «Уралом»: «Спартак» прогрессирует»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итог матча 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0). По мнению игрока, москвичи прогрессируют.

«Настроение не очень, потому что не выиграли. Было много моментов, но не дожали. Всю игру контролировали, создавали моменты, ничего не давали им сделать в атаке, однако ничего не выжали из преимущества. Хотя, думаю, что прогрессируем, будем ещe упорнее работать. Будем двигаться дальше», – сказал Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер».