АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью

«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в лондонском дерби.

Матч стал дебютным для Жозе Моуринью в качестве главного тренера «шпор» . После победы команда португальского специалиста поднялась на пятое место. «Вест Хэм» не может выиграть в восьмом матче подряд.



Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сон Хын-Мин, 36; 0:2 – Моура, 43; 0:3 – Кейн, 49; 1:3 – Антонио, 73, 2:3 – Огбонна, 90.

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