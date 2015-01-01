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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в дебютном матче Моуринью

    «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в лондонском дерби.

    Матч стал дебютным для Жозе Моуринью в качестве главного тренера «шпор» . После победы команда португальского специалиста поднялась на пятое место. «Вест Хэм» не может выиграть в восьмом матче подряд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сон Хын-Мин, 36; 0:2 – Моура, 43; 0:3 – Кейн, 49; 1:3 – Антонио, 73, 2:3 – Огбонна, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3642

      Yev 16 минут назад

      Поздравляю! Молодцы видно что команда на игру вышла с позитивным настроем, а значит есть поддержка тренера.

      0
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      Рейтинг: +1061

      Decorhome 43 минуты назад

      С почином

      0
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      Рейтинг: +73

      Aleksey! 47 минут назад

      Маур снова в деле и снова АПЛ. Отлично.

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      Рейтинг: +132

      k2-91 56 минут назад

      Начали матч очень бодро и уверенно, но в концовке как-то поплыли подопечные Моуринью.

      0
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      Рейтинг: +1881

      SarJr 57 минут назад

      Да, концовку слили вообще. Поздравляю мавра с более менее отличным началом!

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