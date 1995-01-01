Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Крыховяк – Щесны: «Тебе очень повезло в ЛЧ, что мои шальные удары не дошли до тебя»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны пошутили друг над другом в инстаграме.

    «С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами в «Локомотиве». Начал задумываться, а не должен ли я на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчeтом на ошибку вратаря. Эффективная стратегия», – написал Щесны под постом соотечественника.

    «Тебе очень повезло в Лиге чемпионов, что мои шальные удары не дошли до тебя, но ещe будет такая возможность. А если нет, я пристрелю тебя, мой друг», – ответил Крыховяк.

    • В групповом этапе ЛЧ «Ювентус» и «Локомотив» уже провели два матча.
    • В обоих играх победу со счетом 2:1 одержали туринцы.
    • В составе москвичей забивал Алексей Миранчук.

    Источник: Инстаграм Гжегожа Крыховяка

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      Vizual 15 минут назад

      Обосрал РПЛ и Крыховяка

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74543
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru