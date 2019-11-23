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  • Крыховяк – Щесны: «Тебе очень повезло в ЛЧ, что мои шальные удары не дошли до тебя»

Крыховяк – Щесны: «Тебе очень повезло в ЛЧ, что мои шальные удары не дошли до тебя»

23 ноября 2019, 11:35
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны пошутили друг над другом в инстаграме.

«С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами в «Локомотиве». Начал задумываться, а не должен ли я на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчeтом на ошибку вратаря. Эффективная стратегия», – написал Щесны под постом соотечественника.

«Тебе очень повезло в Лиге чемпионов, что мои шальные удары не дошли до тебя, но ещe будет такая возможность. А если нет, я пристрелю тебя, мой друг», – ответил Крыховяк.

  • В групповом этапе ЛЧ «Ювентус» и «Локомотив» уже провели два матча.
  • В обоих играх победу со счетом 2:1 одержали туринцы.
  • В составе москвичей забивал Алексей Миранчук.

Источник: Инстаграм Гжегожа Крыховяка
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Щесны Войцех Крыховяк Гжегож
Комментарии (2)
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Vizual
1574503124
Обосрал РПЛ и Крыховяка
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Юрэс
1574511048
Да ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !!!!!!!! Нуууу Я про ШАЛЬНЫЕ. ХА ХА ХА!!!!!!!
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