Крыховяк – Щесны: «Тебе очень повезло в ЛЧ, что мои шальные удары не дошли до тебя»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны пошутили друг над другом в инстаграме.

«С большим удовольствием наблюдаю за твоими голами в «Локомотиве». Начал задумываться, а не должен ли я на закате карьеры сменить позицию, переехать в Россию и бить по воротам с 30 метров с расчeтом на ошибку вратаря. Эффективная стратегия», – написал Щесны под постом соотечественника.

«Тебе очень повезло в Лиге чемпионов, что мои шальные удары не дошли до тебя, но ещe будет такая возможность. А если нет, я пристрелю тебя, мой друг», – ответил Крыховяк.