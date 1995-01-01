Эден Азар совершил 5 голевых действий в двух матчах со сборной России

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 против России вингер сборной Бельгии Эден Азар оформил дубль и сделал результативную передачу.

В первой игре между командами игрок «Реала» также забил два мяча.

Таким образом, в двух поединках с россиянами Эден Азар совершил уже пять голевых действий.

Всего в текущем отборе 28-летний футболист отличился пятью голами и шестью ассистами в семи матчах.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.