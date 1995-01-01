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    Эден Азар совершил 5 голевых действий в двух матчах со сборной России

    В матче 9-го тура отбора Евро-2020 против России вингер сборной Бельгии Эден Азар оформил дубль и сделал результативную передачу.

    В первой игре между командами игрок «Реала» также забил два мяча.

    Таким образом, в двух поединках с россиянами Эден Азар совершил уже пять голевых действий.

    Всего в текущем отборе 28-летний футболист отличился пятью голами и шестью ассистами в семи матчах.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +861

      Я - легенда 1 час назад

      В матчах с нашими командами многие существенно улучшают свою статистику.

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