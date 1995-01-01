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    Месси впервые за четыре месяца вышел в составе Аргентины и забил Бразилии

    В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Впервые за четыре месяца в составе аргентинцев вышел Лионель Месси.

    На 13-й минуте Месси с пенальти открыл счет. Ворота бразильцев защищает Алиссон.

    Источник: Бомбардир.ру

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