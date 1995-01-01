Месси впервые за четыре месяца вышел в составе Аргентины и забил Бразилии

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Впервые за четыре месяца в составе аргентинцев вышел Лионель Месси.

На 13-й минуте Месси с пенальти открыл счет. Ворота бразильцев защищает Алиссон.