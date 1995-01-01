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    Черчесов: «С Акинфеевым не общался по поводу возвращения в сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию, что он просил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

    «С Акинфеевым не общался по поводу возвращения. Последний раз мы общались в августе на его турнире в Бронницах, а 13 октября он прислал сообщение и поздравил всю сборную.

    На данный момент у нас будет играть Гилерме, который как всегда будет делать свою работу хорошо. Если что-то изменится, я первый об этом скажу. Как выглядит этот источник, который все знает?» – сказал Черчесов.

    • 33-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России 1 октября 2018 года.
    • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.
    • Гилерме сыграл 12 матчей в составе сборной и пропустил шесть мячей.

    Источник: ТАСС

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