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  • Черчесов: «С Акинфеевым не общался по поводу возвращения в сборную»

Черчесов: «С Акинфеевым не общался по поводу возвращения в сборную»

15 ноября 2019, 13:59
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию, что он просил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

«С Акинфеевым не общался по поводу возвращения. Последний раз мы общались в августе на его турнире в Бронницах, а 13 октября он прислал сообщение и поздравил всю сборную.

На данный момент у нас будет играть Гилерме, который как всегда будет делать свою работу хорошо. Если что-то изменится, я первый об этом скажу. Как выглядит этот источник, который все знает?» – сказал Черчесов.

  • 33-летний Акинфеев завершил карьеру в сборной России 1 октября 2018 года.
  • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.
  • Гилерме сыграл 12 матчей в составе сборной и пропустил шесть мячей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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bset
1573816951
Источник желтенький такой с гребешком петушиным на голове
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Vepras
1573817511
Бельгийцы воткнут вратарю "как всегда хорошо делающему свою работу" два безответных мяча, и окажется что и Черсесов не тренер, а так себе.
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Давид59
1573819813
"...Будет делать свою работу хорошо..." А как с бракоделами поступим?
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yeоvil
1573821783
Еcли делаете ставки -> portal-bet.ru
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vladimir-7
1573838900
Черчеса И.Акинфеев послал, но он никогда не сознается, что уже в пути.
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