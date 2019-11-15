Черчесов: «С Акинфеевым не общался по поводу возвращения в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию, что он просил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

«С Акинфеевым не общался по поводу возвращения. Последний раз мы общались в августе на его турнире в Бронницах, а 13 октября он прислал сообщение и поздравил всю сборную.

На данный момент у нас будет играть Гилерме, который как всегда будет делать свою работу хорошо. Если что-то изменится, я первый об этом скажу. Как выглядит этот источник, который все знает?» – сказал Черчесов.