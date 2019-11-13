Fanatik: «Краснодар» начал переговоры с хавбеком «Бешикташа» Озьякупом

«Краснодар» собирается купить полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, пишет Fanatik.
10 ноября представители «Краснодара» прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом. В ближайшее время представители российского клуба намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить трансфер хавбека.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2022 года.
- В этом сезоне Озьякуп сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.
Источник: «Чемпионат»