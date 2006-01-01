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    Fanatik: «Краснодар» начал переговоры с хавбеком «Бешикташа» Озьякупом

    «Краснодар» собирается купить полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, пишет Fanatik.

    10 ноября представители «Краснодара» прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом. В ближайшее время представители российского клуба намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить трансфер хавбека.

    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
    • Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2022 года.
    • В этом сезоне Озьякуп сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.

    Источник: «Чемпионат»

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