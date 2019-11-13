Fanatik: «Краснодар» начал переговоры с хавбеком «Бешикташа» Озьякупом

«Краснодар» собирается купить полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, пишет Fanatik.

10 ноября представители «Краснодара» прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом. В ближайшее время представители российского клуба намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить трансфер хавбека.