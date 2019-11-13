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  • Fanatik: «Краснодар» начал переговоры с хавбеком «Бешикташа» Озьякупом

Fanatik: «Краснодар» начал переговоры с хавбеком «Бешикташа» Озьякупом

13 ноября 2019, 17:46
4

«Краснодар» собирается купить полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, пишет Fanatik.

10 ноября представители «Краснодара» прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом. В ближайшее время представители российского клуба намерены связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обсудить трансфер хавбека.

  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
  • Его контракт с «Бешикташем» действует до лета 2022 года.
  • В этом сезоне Озьякуп сыграл 11 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Бешикташ
Комментарии (4)
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Фан666
1573667087
Фуфела какого то хотят подписать
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"Локо" в атаке
1573669745
Штаа???) Озьялупа!?!)))
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Январь 59
1573725129
У этого игрока отличный показатель. 11 игр и ниодного результативного действия. Ну и на кой кол он нужен. Ладно бы ему там было 17 и очень перспективный, но 27 лет и никаких результатов. Типа Кайо что ли?.
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portero
1573827547
итак иносранцев перебор, если только менеджеры лаве очень желают срубить абы на чём.
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