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  • КДК оштрафовал «Крылья Советов» и «Рубин» за драку фанатов в подтрибунном помещении

КДК оштрафовал «Крылья Советов» и «Рубин» за драку фанатов в подтрибунном помещении

13 ноября 2019, 16:35
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КДК РФС озвучил штрафные санкции для клубов по итогам матча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов»«Рубин» (0:0).

«За скандирование оскорбительных выражений «Крылья» оштрафованы на 20 тысяч рублей, «Рубин» — на 30 тысяч. Член тренерского штаба «Рубина» Роман Шаронов лично оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что покидал техническую зону.

За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, «Крылья Советов» оштрафованы на 200 тысяч рублей. Кроме того, КДК условно обязал «Крылья» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе. Клуб предупрежден, что, в случае повторения инцидента, мы применим более строгие санкции.

За неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, «Крылья» оштрафованы на 300 тысяч рублей. За аналогичное нарушение, но без возбуждения вражды, «Рубин» получил штраф в 200 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

  • Во время игры в подтрибунном помещении «Самара Арены» произошла драка между фанатами команд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов
Комментарии (3)
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Zigagurt
1573652615
Е...ть казань е...ть
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АКС-74У
1573718031
РФС доволен, КДК у него заработало кучу бабок.
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