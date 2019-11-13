Крал: «Что не получилось у Кононова? Сложно дать оценку. Могу только сказать, что с Тедеско мы тренируемся иначе»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал приход в команду главного тренера Доменико Тедеско.

«Что не получилось у Олега Кононова? Сложно дать оценку, ведь я провел в команде всего несколько недель до его увольнения. Могу только сказать, что с Доменико Тедеско мы тренируемся несколько иначе. Поменялась и тактика, которая, думаю, работает правильно. Мы идем от игры к игре, стараемся набирать все возможные очки и улучшать свою игру с каждым днем.

Что касается тренировок, то различия в основном в тактике, так что оставлю их в секрете. Но вы видите, что мы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Наша команда сильна в обороне, думаю, это верное решение. Посмотрите, сколько «Спартак» пропустил в последних матчах. Есть и чисто тренировочные моменты, которые отличают нового тренера. Вообще, когда в команду приходит новый специалист, это всегда меняет множество вещей.

Сложно ли понимать задумки Тедеско? Совсем нет. Он объясняет нам на доске, показывает на видео, потом мы отрабатываем это на поле, как если бы это было в игре. Думаю, тренер объясняет очень хорошо. Ничего сложного — нужно просто немного привыкнуть к новой тактике. И если ты умный игрок, если делаешь, что тебе говорят, все будет хорошо», – сказал Крал.