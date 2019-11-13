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  • Крал: «Спартак» не выступает в еврокубках, но для моей адаптации в России это даже хорошо»

Крал: «Спартак» не выступает в еврокубках, но для моей адаптации в России это даже хорошо»

13 ноября 2019, 12:35
5

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что доволен переходом в московский клуб.

– Придя в «Спартак» вы сказали, что не жалеете о неучастии в Лиге чемпионов вместе со «Славией», так как в Москве станете сильнее. Как именно вы станете сильнее в «Спартаке»?

– В первую очередь, дело в лиге. РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата. И это сильно поможет мне, так как каждую неделю в России я играю очень сложный матч. Это повышает уровень мастерства. К тому же, сейчас в команду пришел очень хороший тренер, который передаст мне часть своего опыта. И вот все это вместе сделает меня сильнее и лучше.

– Следите за выступлениями «Славии» в Лиге чемпионов?

– Да, стараюсь смотреть игры. Но вот последнюю игру с «Барселоной» увидеть не смог — ужинал с другом. Так что потом пересмотрел хайлайты, прочитал пару статей о матче, обсудил игру с агентом. Но другие матчи — игру с «Боруссией», с той же «Барселоной» дома — я смотрел. Считаю, у «Славии» очень хорошая команда.

– И теперь, смотря матчи «Славии» с европейскими топ-клубами, вы не жалеете о переходе в «Спартак», который рискует остаться вообще без еврокубков на следующий сезон?

– Нет. Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками – это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии.

Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю — я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь, – сказал Крал.

  • «Спартак» купил чешского хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
  • В активе Крала восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Славия Крал Алекс
Комментарии (5)
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oyabun
1573638460
С Кралом нам повезло, хороший игрок. Трудно теперь представить без него середину поля.
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vka1970
1573640816
Чё гадать, время покажет кто был прав, а кто нет. В любом случае удачи Спартаку и Алексу.
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Давид59
1573642870
Для твоей адаптации - просто идеальный клуб. Спартак в еврокубках особо не задерживается
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PNZ1985
1573644084
Крал - машина! удивительно зачем Тедеско оставил его на лавке со Арсеналом!
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Фан666
1573667290
Круто. Спартак вообще редко играет в еврокубках, дальше браги не уходят
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