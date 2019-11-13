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    Крал: «Спартак» не выступает в еврокубках, но для моей адаптации в России это даже хорошо»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что доволен переходом в московский клуб.

    – Придя в «Спартак» вы сказали, что не жалеете о неучастии в Лиге чемпионов вместе со «Славией», так как в Москве станете сильнее. Как именно вы станете сильнее в «Спартаке»?

    – В первую очередь, дело в лиге. РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата. И это сильно поможет мне, так как каждую неделю в России я играю очень сложный матч. Это повышает уровень мастерства. К тому же, сейчас в команду пришел очень хороший тренер, который передаст мне часть своего опыта. И вот все это вместе сделает меня сильнее и лучше.

    – Следите за выступлениями «Славии» в Лиге чемпионов?

    – Да, стараюсь смотреть игры. Но вот последнюю игру с «Барселоной» увидеть не смог — ужинал с другом. Так что потом пересмотрел хайлайты, прочитал пару статей о матче, обсудил игру с агентом. Но другие матчи — игру с «Боруссией», с той же «Барселоной» дома — я смотрел. Считаю, у «Славии» очень хорошая команда.

    – И теперь, смотря матчи «Славии» с европейскими топ-клубами, вы не жалеете о переходе в «Спартак», который рискует остаться вообще без еврокубков на следующий сезон?

    – Нет. Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками – это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии.

    Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю — я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь, – сказал Крал.

    • «Спартак» купил чешского хавбека летом у «Славии» за 12 миллионов евро.
    • В активе Крала восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7765

      silver29 10 минут назад

      Может оно и к лучшему, чего греха таить команды пока нет и межсезонье надо использовать для усиления и сыгранности, а там весна покажет "кто где гадил".

      0
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      Рейтинг: +20973

      oyabun 16 минут назад

      С Кралом нам повезло, хороший игрок. Трудно теперь представить без него середину поля.

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