Крал: «Спартак» не выступает в еврокубках, но для моей адаптации в России это даже хорошо»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что доволен переходом в московский клуб.

– Придя в «Спартак» вы сказали, что не жалеете о неучастии в Лиге чемпионов вместе со «Славией», так как в Москве станете сильнее. Как именно вы станете сильнее в «Спартаке»?

– В первую очередь, дело в лиге. РПЛ сильнее и лучше чешского чемпионата. И это сильно поможет мне, так как каждую неделю в России я играю очень сложный матч. Это повышает уровень мастерства. К тому же, сейчас в команду пришел очень хороший тренер, который передаст мне часть своего опыта. И вот все это вместе сделает меня сильнее и лучше.

– Следите за выступлениями «Славии» в Лиге чемпионов?

– Да, стараюсь смотреть игры. Но вот последнюю игру с «Барселоной» увидеть не смог — ужинал с другом. Так что потом пересмотрел хайлайты, прочитал пару статей о матче, обсудил игру с агентом. Но другие матчи — игру с «Боруссией», с той же «Барселоной» дома — я смотрел. Считаю, у «Славии» очень хорошая команда.

– И теперь, смотря матчи «Славии» с европейскими топ-клубами, вы не жалеете о переходе в «Спартак», который рискует остаться вообще без еврокубков на следующий сезон?

– Нет. Конечно, Лига чемпионов, да еще и с такими соперниками – это круто! Но это лишь шесть матчей. В России же я, как и говорил, каждую неделю играю тяжелый матч, который нельзя сравнить с игрой чемпионата Чехии.

Сейчас мы не выступаем в Европе, но для моей адаптации в России это даже хорошо. У нас один матч в неделю — я целенаправленно готовлюсь к нему, много тренируюсь индивидуально, в общем, понемногу осваиваюсь, – сказал Крал.