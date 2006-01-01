Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Уткин: «Семак придерживается гипертрофированных признаков вежливости. Он не употребляет обсценную лексику»

    Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал личность главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В частности, специалист не матерится.

    «Семак – человек, придерживающийся гипертрофированных признаков вежливости. Как известно, он не употребляет обсценную лексику», – сказал журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    • Семак, работая в «Уфе», ввел штрафы за мат.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Семак работает в Санкт-Петербурге главным тренером с прошлого лета.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:03
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1702

      baden69 22 минуты назад

      Похоже, что это зависть. Видимо у Семака, в отличии от Уткина достаточно словарного запаса, чтобы выражать свои мысли без помощи мата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      логист 26 минут назад

      разве это плохо когда у человека есть словарный запас а не мат

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru