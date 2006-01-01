Уткин: «Семак придерживается гипертрофированных признаков вежливости. Он не употребляет обсценную лексику»

Похоже, что это зависть. Видимо у Семака, в отличии от Уткина достаточно словарного запаса, чтобы выражать свои мысли без помощи мата.
Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал личность главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В частности, специалист не матерится.
«Семак – человек, придерживающийся гипертрофированных признаков вежливости. Как известно, он не употребляет обсценную лексику», – сказал журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
- Семак, работая в «Уфе», ввел штрафы за мат.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Семак работает в Санкт-Петербурге главным тренером с прошлого лета.