Уткин: «Семак придерживается гипертрофированных признаков вежливости. Он не употребляет обсценную лексику»

Видеоблогер Василий Уткин охарактеризовал личность главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В частности, специалист не матерится.

«Семак – человек, придерживающийся гипертрофированных признаков вежливости. Как известно, он не употребляет обсценную лексику», – сказал журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы».