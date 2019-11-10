Семак: «Зениту» приходится сложно. В матче с «Арсеналом» доволен игрой и результатом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура против «Арсенала» (1:0). Зенитовцы лидируют в чемпионате с шестиочковым отрывом.
«У нас есть календарь, ребятам приходится сложно, но на то мы и команда. Сегодня нормально двигались, но играли против серьезного соперника. Любой команде играть в Туле тяжело, у них хорошая средняя линия, давно играют вместе. Мне понравилась и игра, и результат», – сказал Семак.
- Отрыв «Зенита» от второго места – шесть очков.
- На текущей неделе «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов «Лейпцигу».
- В следующем туре команда сыграет с «Рубином».
Источник: Sports.ru