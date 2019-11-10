Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «Зениту» приходится сложно. В матче с «Арсеналом» доволен игрой и результатом»

Семак: «Зениту» приходится сложно. В матче с «Арсеналом» доволен игрой и результатом»

10 ноября 2019, 17:10
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура против «Арсенала» (1:0). Зенитовцы лидируют в чемпионате с шестиочковым отрывом.

«У нас есть календарь, ребятам приходится сложно, но на то мы и команда. Сегодня нормально двигались, но играли против серьезного соперника. Любой команде играть в Туле тяжело, у них хорошая средняя линия, давно играют вместе. Мне понравилась и игра, и результат», – сказал Семак.

  • Отрыв «Зенита» от второго места – шесть очков.
  • На текущей неделе «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов «Лейпцигу».
  • В следующем туре команда сыграет с «Рубином».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Olymp2
1573396094
Главное ему судья сегодня понравился
Ответить
polt
1573404626
Семак, утри сопли!
Ответить
ZENIT*****
1573409225
Богданыч, а почему сложно?Мне кажется ты лукавишь!Не надо этого делать.
Ответить
Toomans
1573411513
Арсенал уже, традиционно, сложный соперник для Зенита. Да и , в принципе, Аджоев смог сделать конкурентноспособный клуб, за что ему спасибо. Во всех топ-лигах середняки могут дать бой топам. Это - тенденция, не стоит удивляться.
Ответить
paracetamol
1573413142
Чем доволен: ходили пешком а тут вдруг РБ Ляйпциг!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+