Семак: «Зениту» приходится сложно. В матче с «Арсеналом» доволен игрой и результатом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура против «Арсенала» (1:0). Зенитовцы лидируют в чемпионате с шестиочковым отрывом.

«У нас есть календарь, ребятам приходится сложно, но на то мы и команда. Сегодня нормально двигались, но играли против серьезного соперника. Любой команде играть в Туле тяжело, у них хорошая средняя линия, давно играют вместе. Мне понравилась и игра, и результат», – сказал Семак.