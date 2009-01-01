Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Семак: «Зениту» приходится сложно. В матче с «Арсеналом» доволен игрой и результатом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 16-го тура против «Арсенала» (1:0). Зенитовцы лидируют в чемпионате с шестиочковым отрывом.

    «У нас есть календарь, ребятам приходится сложно, но на то мы и команда. Сегодня нормально двигались, но играли против серьезного соперника. Любой команде играть в Туле тяжело, у них хорошая средняя линия, давно играют вместе. Мне понравилась и игра, и результат», – сказал Семак.

    • Отрыв «Зенита» от второго места – шесть очков.
    • На текущей неделе «Зенит» проиграл в Лиге чемпионов «Лейпцигу».
    • В следующем туре команда сыграет с «Рубином».

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +294

      Olymp2 33 минуты назад

      Главное ему судья сегодня понравился

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74401
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru